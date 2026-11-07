Kdo ukládá rajčata do košíku bez větrání, najde je za týden shnilá. Tři metody, jak je uchovat svěží až do ledna

Předpověď na říjnovou noc hlásí minus dva stupně a na keřích visí desítky tvrdých zelených plodů. Zahrádkář je otrhá, nasype do koše a postaví ho do kuchyně. Za týden najde na dně lepkavou kaši, mušky a nasládlý pach kvašení. Košík přitom za nic nemůže. Rajčata zahubila voda uvězněná mezi slupkami, vzduch, který se nehýbal, a plody, které se navzájem tlačily. Prošli jsme odborné listy amerických univerzitních poraden i české zahrádkářské postupy. Všechny tři osvědčené metody, tedy sklenice s hořčicí, vzdušný koš a bedna s pilinami, sledují stejný cíl: zpomalit dozrávání, odvést vlhkost a včas oddělit kus, který se začíná kazit.
Proč rajčata v plném koši hnijí rychleji, než stihnou dozrát
Rajče po utržení dál dýchá. Vydechuje vodní páru, oxid uhličitý a ethylen, plynný hormon, který spouští dozrávání. Plod je na ethylen zároveň citlivý, takže zralejší kusy popohánějí své sousedy. V přecpaném koši se tak dozrávání řetězově zrychluje.
Posklizňové centrum
UC Davis upozorňuje, že během dozrávání musí vzduch cirkulovat. Udržuje se tím rovnoměrná teplota a v nádobě se nehromadí CO₂, který působení ethylenu narušuje. Stejný zdroj varuje, že dlouhodobě vysoká vlhkost a kondenzace podporují plísně na povrchu plodu i kolem stopky.
Nejhorší je dotyk. Kde se dvě slupky opírají o sebe, vlhkost se neodpaří a vznikne drobná vlhká kapsa. Zahrádkářské postupy proto doporučují rajčata každé tři až čtyři dny obracet. Jakmile jeden plod praskne nebo zplesniví, infekce přeskočí na okolní kusy. Hromada o pěti vrstvách se tak během několika dní promění v jedno velké ohnisko.
Kdy sklízet a která rajčata mají šanci dočkat se ledna
Pevné datum pro celou republiku neexistuje. Výsevní kalendář
Počasí Česko počítá termíny mrazů lokálně podle nejbližší stanice ČHMÚ jako medián let 1996 až 2025. Na jižní Moravě tak první mrazová noc přichází jindy než na Vysočině nebo v podhůří Krkonoš. Spolehlivějším vodítkem než kalendář je místní předpověď. Rajčata stačí sklidit den před první ohlášenou mrazivou nocí, protože plodová zelenina musí být pod střechou dřív, než teplota klesne pod nulu.
Pro sklep se hodí jen část úrody. Odborníci rozlišují zralost ke sklizni a zralost k jídlu. Plod je zralý ke sklizni ve fázi, kterou anglicky psané příručky nazývají „mature green“ (zralá zelená). Má plnou velikost, lesklou slupku a na květním konci často světle zelenou až bělavou hvězdičku. Takové rajče po utržení dozraje. Matně zelený, nedorostlý plod podle Colorado State University Extension většinou nedozraje vůbec a v bedně jen zvadne.
Do zásoby patří kusy pevné, bez prasklin a otlaků, bez plísňových skvrn a bez příznaků plísně bramborové. Světle narůžovělé plody se hodí také, ale dozrají dřív, takže je rozumné uložit je navrch nebo zvlášť. Konkrétní české odrůdy s výjimečnou skladovatelností se nám dohledat nepodařilo. Rozhoduje především stav plodu, název odrůdy je až druhořadý.
Tři metody uskladnění: hořčice, vzdušný koš a bedna s pilinami
Ať zvolíte kteroukoli metodu, vyplatí se dodržet tři zásady. Plody musí být dokonale suché, musí ležet v chladu a temnu a je třeba je pravidelně kontrolovat.
Sklenice s hořčičným práškem. Připravte si sterilní a vysušenou sklenici o objemu dva až tři litry. Rajčata zbytečně nemyjte. Když je to nutné, důkladně je osušte. První vrstvu položte volně, bez mačkání, a prosypte ji hořčičným práškem. Lidový recept počítá zhruba s 50 až 100 gramy na sklenici. Na prášek položte list papíru a pokračujte další vrstvou. Plnou sklenici zavřete a odneste do sklepa. Použijte suchou mletou hořčici ze stoprocentních hořčičných semínek, kterou nabízejí kořenářství, třeba Království chuti v balení po 40 a 80 gramech. Hotová hořčice z tuby se nehodí, protože obsahuje vodu a ocet a do úložiště by přinesla právě to, čeho se chcete zbavit.
Hořčice v receptu má své opodstatnění. Semena obsahují glukosinoláty, ze kterých po narušení a navlhnutí vznikají isothiokyanáty, mimo jiné allylisothiokyanát. Tyto látky brzdí růst mikroorganismů. Studie publikovaná v časopise Foods v roce 2020 ukázala, že mletá hořčičná semena vložená do obalu dokážou potlačit mikroby a prodloužit trvanlivost potravin.
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Vzdušný koš. Hodí se proutěný koš s řídkým výpletem nebo dřevěná bedýnka s otvory. Rajčata do něj pokládejte suchá a zdravá, ideálně v jedné vrstvě. Shora je přikryjte látkou, která stíní a chrání před prachem, ale koš neutěsní. Každé tři až čtyři dny plody obraťte a měknoucí kusy vyřaďte. Košík s hustým výpletem nebo plastová nádoba bez otvorů funguje hůř, protože brání odparu.
Bedna s papírem a pilinami. Dno vyložte suchými pilinami, senem nebo papírem. Rajčata klaďte do řad stopkou nahoru a proložte je papírem. Zasypte je pilinami a vrstvy opakujte. Purdue Extension doporučuje jednovrstvé uložení mezi noviny a Utah State University Extension radí zabalit každý plod zvlášť.
Podle nás mají největší šanci dotáhnout rajčata do ledna bedna a sklenice. Obě metody od sebe plody fyzicky oddělí a drží je v klidném chladu. Koš se lépe hodí na dozrávání a průběžnou kontrolu. Zdroj, který ho popisuje, mluví o dvou až třech týdnech dozrávání zelených plodů.
Sklep, spíž, nebo garáž: kde rajčatům svědčí podzimní chlad
Pro pomalé dozrávání uvádějí univerzitní poradny pásmo zhruba 13 až 21 °C. Pro delší skladování doporučují držet se u spodní hranice, ale neklesat pod 13 °C. Pod deseti stupni rajčatům hrozí poškození chladem: dužina zmoučnatí a chuť se už nevrátí. Nejlépe tedy poslouží chladná spíž, temná komora nebo sklep, kde teplota drží stabilně a nemrzne.
Garáž je sázka do loterie. V noci promrzá, přes den se ohřívá a s každým takovým cyklem se na slupkách sráží voda. Když studený plod narazí na teplejší vlhký vzduch, orosí se jako sklenice vytažená z lednice. Směrnice vlády Britské Kolumbie pro skleníková rajčata proto označují stabilní teplotu po sklizni za klíč k omezení skladových hnilob.
Parapet plní jinou roli. Světlo k dozrání nutné není a na slunném okně se plody vybarví zhruba za jeden a půl až dva týdny. Okenní parapet se tak hodí na rychlé dobarvení několika kusů na víkendový salát. Tmavá bedna ve sklepě naopak sezonu prodlužuje.
Kontrola každé tři dny rozhoduje o lednové úrodě
Úložiště si žádá pozornost. Prohlídka každé tři až čtyři dny je rozumné minimum. Vyndejte všechno, co měkne, má skvrnu nebo pouští šťávu. Napadený kus neodkrajujte a nevracejte zpět, rovnou ho vyřaďte. Sousední plody osušte a důkladně je prohlédněte. Kusy, které začínají růžovět, přesuňte jinam, protože svým ethylenem by popohnaly i ostatní.
Kdo chce dozrávání naopak urychlit, přidá do krabice zralé rajče nebo banán. Pro zásobu do zimy je to krok opačným směrem. Dlouhé uskladnění stojí na zpomalení, rychlé dobarvení na zrychlení.
Rajče vyndané z úložiště a dozrálé v pokoji vydrží podle Illinois Extension dva až tři dny mimo přímé slunce. Clemson Cooperative Extension uvádí u zralých plodů čtyři až sedm dní, ale lednice jim kazí chuť a texturu. Patří do ní jen přezrálé kusy, které potřebujete zastavit. S chutí letního rajčete z keře rovněž nepočítejte. Plod dozrálý mimo rostlinu je o něco méně aromatický. V lednové omáčce nebo na chlebu s máslem však stále chutná víc než skleníkové rajče z dovozu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková