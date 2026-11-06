Vlak se srazil s autem na přejezdu na Berounsku, tři lidé se zranili

Vlak se srazil s autem na přejezdu na Berounsku, tři lidé se zraniliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
prejezd zeleznice-signalizace
Článek byl publikován 06.11.2026 15:30
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