Ewa Farna promluvila v SuperStar o svobodě médií a sklidila bouřlivý aplaus. Babiše si podala už dříve: „Cítím se zneužita"

V živém semifinále SuperStar na Nově pronesla porotkyně Ewa Farna slova, která zarezonovala. VIPŽivot zaznamenal, že když hodnotila výkon soutěžící Anežky Rýdlové, tak místo obvyklé porotcovské fráze spustila:
„ Publikum ve studiu reagovalo bouřlivým potleskem. Živý přenos, žádný střih, žádná možnost smazat. Porotce Palo Habera přitom jen o chvíli dřív připomínal, že v živé televizi se „už to nedá vrátit“. Farna to zjevně věděla. Dnešní vystoupení pro mě bylo takové nejisté, jak svoboda médií v Čechách aktuálně.“ Den po stávce, dva týdny po nočním hlasování
Výrok nezazněl ve vzduchoprázdnu. Den předtím proběhla celodenní stávka České televize a Českého rozhlasu. Ve stejný den se na Náměstí Svobody v Brně sešlo podle odhadů městské policie osm až devět tisíc lidí, tisíce protestovaly i v Praze na Václavském náměstí a v dalších městech. Jsou to reakce na to, že v noci na 24. října koalice ve Sněmovně protlačila
první čtení zákona o zrušení koncesionářských poplatků. Klíčová hlasování k tisku 231 pak padala mezi 4:38 a 4:57. Farna tedy vstoupila do debaty v momentě maximálního napětí. A udělala to na platformě, kde ji nikdo nečekal, v zábavní show na komerční stanici, která je přímou konkurencí České televize. Co je ve hře: miliardy, nezávislost, propouštění
Současný systém funguje jednoduše.
Domácnosti platí 150 Kč měsíčně za televizi a 55 Kč za rozhlas přímo provozovatelům vysílání ze zákona. Politici mohou systém změnit jedině změnou legislativy, ale nevedou každoroční přetahování o konkrétní rozpočtovou položku. Vládní návrh, který kabinet schválil 15. června, poplatky ruší a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu: Česká televize: 5,74 mld. Kč ročně Český rozhlas: 2,065 mld. Kč ročně
Dohromady je to zhruba o 1,4 miliardy méně, než kolik obě instituce dostávají z poplatků dnes. Ministr kultury Boris Šťastný přitom v
rozhovoru pro iROZHLAS připustil, že částky může Sněmovna ještě změnit, a odmítl potřebu silnějších pojistek typu ústavní většiny nebo odděleného souhlasu obou komor. Právě to je jádro problému. Společné prohlášení mezinárodních organizací včetně EBU z června výslovně konstatuje, že v návrhu chybí legislativní záruky proti politickému vlivu na budoucí rozhodování o financování. Evropský zákon o svobodě médií přitom požaduje financování adekvátní, udržitelné a předvídatelné. Vedení obou médií už avizovalo konkrétní dopady: Česká televize počítá s propuštěním 300 až 500 lidí, Český rozhlas 150 až 200. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Zpěvačka, která o politice nemlčí
Výstup v SuperStar nebyl zpěvačky první dotyk s politikou. V srpnu 2021 navštívil Andrej Babiš její koncert ve Vinařství Johann W v Třebívlicích a následně se na Facebooku pochlubil selfie. Farna reagovala přímo pod jeho příspěvek:
„Snažím se lidi skrze hudbu spíš pojit a politiku na koncerty netahat. A je mi hodně nepříjemné, že jste ji tam přivedl. Cítím se zneužita.“ Nevadila jí přítomnost politika v publiku. Vadilo jí využití její značky pro politický propagační obsah. V rozhovoru pro Radiožurnál v červnu 2024 Farna říkala, že ji při psaní písně k filmu Vlny nejvíc inspirovala odvaha redakce Československého rozhlasu v roce 1968. Téma médií a jejich obrany jí zkrátka není cizí, vrací se k němu opakovaně, v hudbě i mimo ni.
Spor o financování veřejnoprávních médií se od června odehrával v prostředí, kterému běžný divák věnuje omezenou pozornost: vládní tiskovky, sněmovní jednání, odborné analýzy, prohlášení mezinárodních organizací. Stávka a demonstrace situaci eskalovaly. Ale teprve
věta v hlavním vysílacím čase zábavné show a paradoxně na komerční televizi přenesla celý spor do prostoru, kde se potkává s publikem, které parlamentní přenosy nesleduje. TV Nova se k výroku zpěvačky nevyjádřila. Farna zůstává součástí poroty. Mediální výbor Sněmovny chce návrh zákona znovu projednat 10. prosince, další jednání pléna je možné od 24. prosince.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová