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Policie rozbila varnu pervitinu na Plzeňsku, zabavila skoro 400 gramů drogy

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Dennívýzva
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Devět měsíců práce kriminalistů z územního odboru Plzeň-venkov vyústilo v říjnu ve dvě zadržení. Čtyřicetiletý a osmatřicetiletý muž čelí obvinění z neoprávněné výroby a…
drogy-kokain-pervitin

drogy-kokain-pervitin

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:00

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