Koupili dům za 22 milionů, teď nemají na rekonstrukci. Josef Kokta přiznal, co s rodinou udělala kauza s barelem

S novým hnízdečkem, které si Ornella a Josef Koktovi letos koupili, teď mají trable. VIPŽivot zaznamenal, že nejsou v dokonalé finanční kondici. Rozpovídal se o tom Kokta v Super. a řekl větu, kterou od něj dosud nikdo neslyšel: „Po tom mém barelu nám spadly finance a rekonstrukci jsme zastavili.“ Třípatrový dům v pražských Nebušicích se čtyřmi koupelnami a dvěma kuchyněmi přitom rodina koupila teprve na jaře. Nastěhovali se 21. března, plní plánů na postupné úpravy. O pět týdnů později přišlo kontroverzní video, které ale všechno změnilo.
Dům za 22 milionů a plán „podle peněz“
Kupní cenu Kokta zaokrouhluje na 22 milionů. Financování stálo na vysoké hypotéce a příjmech Ornelly z influencer marketingu a e-shopů. Už v únoru 2024 Kokta otevřeně přiznal, že osobně nevydělává a domácnost ekonomicky táhne jeho žena. Při stěhování v březnu mluvil o tom, že rekonstrukce poběží po patrech, „podle peněz“. Dům byl obyvatelný, ale potřeboval investice. A příjmy Ornelly jako influencerky jsou ze své podstaty reputačně citlivé, závisí na spolupracích s firmami, které si pečlivě hlídají, s kým spojují svou značku. Stačí jedna virální krize a cashflow se zastaví rychleji než u zaměstnance s výplatní páskou.
A pak přišel letošní 27. duben, kdy se na YouTube kanálu Ornelly Koktové objevilo minutové video. Po rozlití vody a rozbití skleněného barelu v něm Kokta vulgárně křičí na malé děti. Video bylo po vlně kritiky staženo, ale to už bylo pozdě, česká média ho převzala, sociální sítě explodovaly a přišly podněty na OSPOD. Kokta pravost záznamu potvrdil. Tvrdil, že jde o starý záznam z roku 2022, zveřejněný omylem. Uznal chybu: „Vytekly mi nervy, řval jsem jako pitomec.“ Řekl, že se dětem omluvil a že na jeho chování není omluva. Zároveň ale vysvětloval, že křičel ze strachu, aby se děti nepořezaly o střepy.
Firmy odešly, peníze přestaly chodit
Ornella reagovala ostřeji. Mluvila o „anti-kampani“, útočila na kritiky a popsala situaci jako pokus o finanční likvidaci rodiny. Podle jejích slov musely děti k psychologovi a u nejstaršího syna Quentina, který má Aspergerův syndrom, řešili, zda ho vůbec pustit do školy. Měřitelné důsledky přišly během dnů. Spolupráci s Ornellou veřejně ukončily minimálně tři firmy:
- Profimed
- Golden Life
- Aqua Angels
Každá z nich vydala vlastní stanovisko na sociálních sítích. Pro influencerku, jejíž příjmy stojí na reklamních partnerstvích, to znamená přímý zásah do rozpočtu. A teď sám Kokta mluví o „propadu financí“ jako o přímém důsledku kauzy a že tento propad stačil zastavit rekonstrukci domu za desítky milionů. Důležité je dodat kontext: finanční zátěž rodiny nespadla z nebe až po videu. Už v únoru 2026 byly veřejně známé Koktovy dluhy v řádu téměř dvou milionů korun a rozvod „na papíře“, který měl chránit Ornellu před exekucemi. Kokta v novém rozhovoru nemluví jen o penězích. Popisuje, že veškeré úsilí doma směřuje k výchově tří dětí a že u Quentina řeší „denní problémy“, konkrétně zmiňuje dilema, zda ho pustit na lyžařský kurz. V domě se dá bydlet, rodina nestojí před krachem bydlení. Jen rekonstrukce musí počkat.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová