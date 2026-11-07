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Koupili dům za 22 milionů, teď nemají na rekonstrukci. Josef Kokta přiznal, co s rodinou udělala kauza s barelem

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Dennívýzva
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Půl roku po virálním videu, ve kterém vulgárně křičel na děti, Josef Kokta poprvé otevřeně přiznal, že kauza rodinu zasáhla i finančně. Rekonstrukci domu za 22,5 milionu korun museli zastavit.
Koupili dům za 22 milionů, teď nemají na rekonstrukci. Josef Kokta přiznal, co s rodinou udělala kauza s barelem

Koupili dům za 22 milionů, teď nemají na rekonstrukci. Josef Kokta přiznal, co s rodinou udělala kauza s barelem

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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