Reklama
Kdo má garáž načerno, může uniknout demolici. Povolení do 60 m² končí, rozhodnou 2 metryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Za mnoha rodinnými domy stojí garáž, ke které chybějí papíry ze stavebního […]
Kdo má garáž načerno, může uniknout demolici. Povolení do 60 m² končí, rozhodnou 2 metry
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 07.11.2026 08:31
Reklama
Máte v Česku kus pole? Při prodeji vás může čekat nová povinnost a ministr chystá i daň
Do schránky přijde dopis od firmy, o které jste nikdy neslyšeli. Nabízí, […]
Češi dělají s hlavicí na radiátoru 1 chybu. Byt přetopí a účet zvednou i o 6 %
Je mrazivý večer, vracíte se domů a v obývacím pokoji je chladno. […]
Češi máslu v lednici berou chuť. Ve Francii ho drží v této nádobě a slané vydrží až 7 dní
U nás se máslo běžně drží v lednici. Studená kostka se ale […]
Většina Čechů dělá s ručníkem po sprše 1 chybu. Bakterie a plísně v něm můžou bujet
Ráno se osprchujete, utřete se a osušku hodíte na háček za dveřmi. […]
Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
Aktualizace odklikáváte pryč a riskujete více, než tušíte. Hackerům stačí jedna chyba a mají přístup k vašemu účtu
Mobify.cz
dnes, 09:24
5 min
Mluvit se psem na dálku zkoušeli už v roce 1939. Dnes je k tomu potřeba jen chytrý obojek a pár triků v nastavení
Mobify.cz
dnes, 09:21
7 min
Požár garáže v Lipníku ztěžoval silný vítr. Škoda dosáhla 2,5 milionu
Hanácká Drbna
dnes, 09:18
1 min
Nadal míří do vedení Realu. Členové obra ze San Bernabéua ještě musejí jeho jmenování potvrdit
SportWin
dnes, 09:10
1 min
Letadlová loď z ledu měla drtit ponorky. Churchillův tajný projekt šokoval svět
Zbrojopis
dnes, 09:10
5 min
Reklama
Sliboval ženám svatbu a pak je otrávil. Bývalý učitel skrýval vražedný život za falešnými jmény
Psychologie zločinu
dnes, 09:10
13 min
Hora, která svléká šampiony z růžové? Giro vrací své nejobávanější monstrum Zoncolan
SportWin
dnes, 09:09
2 min
Strom, který na podzim hoří rudou a voní po perníku. Sázet ho musíte právě teď, na jaře už bude pozdě
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 09:08
6 min
Neaktualizovaný software je otevřená brána pro hackery. Zkontrolujte si Windows, Mac i aplikace, zabere to pár minut
Mobify.cz
dnes, 09:08
4 min
Nabíjení telefonu na 100 % mu škodí víc, než si myslíte. Stačí změnit jedno číslo v nastavení a baterie vydrží roky
Mobify.cz
dnes, 09:07
5 min
Reklama
"Proč musím vysvětlovat, že si to zasloužím?" Zvereva rozčílily reakce na tenisový trůn
SportWin
dnes, 09:06
1 min
Moderní televize vydrží překvapivě krátce, starší CRT fungují dodnes. Kdy je správný čas na výměnu a jak to poznat
Mobify.cz
dnes, 09:05
6 min
Vrstva 5 cm z odpadu ze zahrady potlačí plevel líp než chemie. Většina zahrádkářů ale míchá materiály ve špatném poměru
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 09:03
7 min
Jedna chyba při vykopávání jiřin a hlíza na jaře nevyraší. Bez správného krčku je celý trs k ničemu, i když vypadá zdravě
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 09:03
6 min
Zelené listy pórku končí v koši, přitom obsahují víc živin než bílá část. S citronem z nich uděláte salát za pár minut
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 09:02
6 min
Reklama
52 bodů a 24 doskoků? Tohle NBA neviděla 52 let! Nemocný Wembanyama předvedl výkon z jiné planety
SportWin
dnes, 09:01
1 min
Křehké šátečky z trouby mají své kouzlo: Zlatavé těsto a jemná struktura lákají k dalšímu kousku
Cooky.cz
dnes, 09:00
3 min
Black Friday se blíží. Obchodníci musí u slev zveřejnit jeden údaj, který zákazníci často přehlížejí
Byznys trendy
dnes, 09:00
2 min
Téměř pět let tam turisté nesměli. Oblíbená památka Českého ráje se dnes znovu otevírá zdarma
Trendy svět
dnes, 09:00
1 min
LeBron během zápasu ochutnal víno fanouška: Chtěl jsem zjistit, jestli stálo za tu skvrnu
SportWin
dnes, 08:58
1 min
Reklama
Leclerc vstoupil do klubu otců F1. Před Velkou cenou São Paula se mu narodila dcera
SportWin
dnes, 08:57
1 min
156 gólů ve 161 zápasech. Bayern si pojistil zlatého Kanea až do jeho šestatřiceti let
SportWin
dnes, 08:57
1 min
Dončić nechal vyvést fanouška, který napadl míčem rozhodčí a hlavně překonal Jordanův start sezony
SportWin
dnes, 08:57
1 min
Devatenáct let, 23 zápasů a žádná výhra. Slavia dorovnala antirekord Ligy mistrů
SportWin
dnes, 08:57
2 min
Z Hertla je specialista na přesilovky. Český silák ukončil krizi Vegas a má lepší čísla než Pastrňák i Kaprizov
SportWin
dnes, 08:56
1 min
Reklama
Dlouhé kabáty dostávají konkurenci. Menším ženám může více slušet kratší zimní bunda
Trendy Život
dnes, 08:56
2 min
"Na nervy si zatím nelezeme." Galvasové si užívají společnou premiéru v nároďáku
SportWin
dnes, 08:56
1 min
Konec dlouhých omezení. Kasárna Karlín zahajují provoz vnitřních prostor
Pražská Drbna
dnes, 08:56
1 min
Tuhle věc nikdy nepřikrývejte pokličkou. Většina Čechů to dělá a nechápe, proč to chutná rozvařeně
Bruneta v kuchyni
dnes, 08:55
4 min
Dominik Grey ze SuperStar nesmí na živý přenos. Nova mu zavřela dveře, on se brání: „Pouze jsem říkal svůj názor"
VIPživot.cz
dnes, 08:54
2 min
Reklama
Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, která vydrží roky a jídlo pod ní dýchá
Bruneta v kuchyni
dnes, 08:52
4 min
Kdo ukládá rajčata do košíku bez větrání, najde je za týden shnilá. Tři metody, jak je uchovat svěží až do ledna
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 08:51
6 min
Nerozkvetlá poupata orchidejí opadávají jedno za druhým. Zkušení pěstitelé je zachraňují roztokem z jedné suroviny ze spíže
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 08:51
5 min
Ewa Farna promluvila v SuperStar o svobodě médií a sklidila bouřlivý aplaus. Babiše si podala už dříve: „Cítím se zneužita"
VIPživot.cz
dnes, 08:49
3 min
Na horách klesly teploty až pod minus 14 stupňů, rekordy padaly i v nižších polohách
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:49
Reklama
Hořké sbohem krále! Ronaldo končí v reprezentaci po 23 letech a bez ovací
SportWin
dnes, 08:48
2 min
Netflix, Spotify i Google o vás vědí víc, než tušíte. Můžete si stáhnout kompletní složku, kterou si na vás vedou
Mobify.cz
dnes, 08:48
5 min
Kartička ZTP za sklem nestačí. Bez tohoto průkazu hrozí na místě pro invalidy odtah
Spotřebitelov.cz
dnes, 08:47
4 min
Shiffrinová udělala nečekaný krok. Má dost nekonečného cestování, na závody se zatím vykašle
SportWin
dnes, 08:46
1 min
Kvíz: Pamatujete si komedii Jak utopit doktora Mráčka? 10 z 10 zvládnou jen skuteční znalci
Netflixer
dnes, 08:36
1 min
Reklama
Reklama
Straka už šest let tyranizuje dvanáctiletého chlapce. Uvedl překvapivý důvod
Heslo k počítači. Bývalá ikona Zelených má na Zůnově resortu potíže kvůli bezpečnosti
Spaní jako v devadesátkách. Česká firma postavila obytný Forman, a dokonce vám ho půjčí
Matonoha, nebo Jandová? Po čtvrtém kole StarDance se rýsuje souboj o záchranu
Z nebe spadl kámen těžký jako člověk. Budoucí císař v něm viděl znamení, lidé ho rozebírali na kusy
Reklama
Reklama