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Kdo má garáž načerno, může uniknout demolici. Povolení do 60 m² končí, rozhodnou 2 metry

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Dennívýzva
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Za mnoha rodinnými domy stojí garáž, ke které chybějí papíry ze stavebního […]
Kdo má garáž načerno, může uniknout demolici. Povolení do 60 m² končí, rozhodnou 2 metry

Kdo má garáž načerno, může uniknout demolici. Povolení do 60 m² končí, rozhodnou 2 metry

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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