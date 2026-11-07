Netflix, Spotify i Google o vás vědí víc, než tušíte. Můžete si stáhnout kompletní složku, kterou si na vás vedou

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Každá z velkých platforem si na vás vede datový archiv. Není to metafora, je to reálný soubor, který si můžete stáhnout a otevřít.
Netflix, televize

Netflix, televize

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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