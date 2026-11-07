Netflix, Spotify i Google o vás vědí víc, než tušíte. Můžete si stáhnout kompletní složku, kterou si na vás vedou

Google zná vaše vyhledávací dotazy, zhlédnutá videa, historii prohlížení v Chromu synchronizovanou s účtem, aktivitu na webech a v aplikacích využívajících jeho služby i lokační údaje získané z GPS, Wi-Fi a mobilních sítí. Spotify si pamatuje skladby, které jste poslouchali nebo přeskočili, IP adresy, ze kterých jste hudbu přehrávali, i to, zda jste poslouchali offline nebo v privátním režimu. Netflix eviduje historii sledování, zařízení přihlášená k účtu, platební údaje i reklamní preference. A tato data si můžete vyžádat a stáhnout. U Googlu prostřednictvím nástroje
Takeout, u Spotify jako archiv ZIP obsahující soubory JSON a u Netflixu pomocí žádosti o kopii osobních údajů přímo v účtu. Podobné možnosti nabízí také Amazon a Apple. Nejde přitom jen o výběr několika informací, ale o rozsáhlou kopii údajů, které o vás daná služba uchovává. Otázka tedy nezní, zda o vás data existují, ale co všechno v nich najdete. Co přesně v archivech najdete
Největší překvapení obvykle nepřinese samotný seznam přehrávaných filmů nebo skladeb. Mnohem zajímavější je, jak přesně lze z exportovaných dat odvodit každodenní návyky, používaná zařízení, pohyb nebo reklamní profil konkrétního člověka.
Nejširší záběr má Google, protože propojuje data z desítek svých služeb. Export může obsahovat historii vyhledávání, aktivitu na YouTube, interakce s obsahem a reklamami, nákupní aktivitu, kontakty, identifikátory zařízení a lokační údaje. Pokud máte zapnutou historii polohy, mohou být součástí exportu také údaje o navštívených místech. Při aktivní synchronizaci Chromu se k tomu přidává i historie prohlížení a další synchronizovaná data.
Spotify překvapí množstvím technických podrobností. Základní export zahrnuje playlisty, uloženou knihovnu, vyhledávací dotazy a historii přehrávání. Rozšířená, takzvaná celoživotní historie přehrávání může obsahovat také IP adresu, platformu, informace o zařízení a prohlížeči, důvod spuštění i ukončení skladby nebo informaci o tom, zda jste ji přeskočili. Zaznamenává také některé okolnosti přehrávání, například použití náhodného či offline režimu nebo privátního poslechu. Z těchto údajů lze poměrně přesně rekonstruovat vaše poslechové návyky a časové vzorce.
Netflix uchovává například e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o tarifu a fakturaci, profily, preference přehrávání, historii sledování a hodnocení. Součástí exportu mohou být také informace o používaných zařízeních a u účtů, kterých se to týká, reklamní a marketingová nastavení.
Amazon eviduje objednávky, doručovací adresy, platební nastavení, hlasové záznamy pořízené prostřednictvím Alexy a údaje o používaných zařízeních. Apple zase poskytuje data související s účtem, transakcemi, využíváním služeb a polohou. Dlouhodobě přitom zdůrazňuje princip minimalizace shromažďovaných údajů.
Jak se k exportu dostat a jak dlouho to trvá
Postup se u jednotlivých platforem liší, princip je ale podobný: přihlásíte se ke svému účtu, požádáte o kopii dat a počkáte, než ji služba připraví.
Platforma Kde požádat Formát Obvyklá doba doručení Google Google Takeout v nastavení účtu ZIP/TGZ nebo export do cloudového úložiště Minuty až dny, často ještě tentýž den Spotify Account Privacy → Download your data ZIP se soubory JSON Přibližně 4 dny (statistika za rok 2025) Netflix Účet → Get My Info Kopie osobních údajů Až 30 dní Apple privacy.apple.com Export prostřednictvím Data & Privacy Přibližně 6 dní (statistika za rok 2025) Amazon Data Privacy Queries Podle typu požadavku Bez veřejně garantované lhůty; v EU zpravidla nejvýše 1 měsíc podle GDPR
Google patří mezi nejrychlejší možnosti a nabízí také plánované exporty – například každé dva měsíce po dobu jednoho roku. Pro české uživatele platí v zásadě stejné postupy jako v ostatních zemích; žádný zvláštní český postup oficiální návody neuvádějí. Díky GDPR však máte právní nárok na přístup ke svým osobním údajům. Správce musí na žádost zpravidla odpovědět nejpozději do jednoho měsíce, jak uvádí
Evropská komise. Stažení dat nic nemaže, a to je zásadní rozdíl
Tady přichází na řadu důležitý detail, který řada lidí přehlíží. Export je pouze kopie údajů, které o vás služba uchovává. Původní záznamy zůstávají nedotčené. Pokud chcete některá data skutečně smazat nebo omezit jejich další shromažďování, musíte to řešit samostatně.
Google umožňuje mazat aktivitu po jednotlivých položkách, podle konkrétní služby nebo časového období. Můžete také nastavit automatické mazání po určité době a vypnout ukládání webové a aplikační aktivity, historie polohy nebo historie YouTube.
Spotify umožňuje upravit některé údaje v profilu, omezit využívání dat pro cílenou reklamu, zapnout privátní režim nebo se odhlásit ze všech zařízení. Úplné smazání účtu a souvisejících údajů vyžaduje jeho uzavření, přičemž některé informace může služba uchovávat i nadále z právních důvodů.
Netflix umožňuje upravit nastavení související s reklamou, sdílením údajů s partnery a využíváním demografických informací pro reklamní účely. Podrobnosti o době uchovávání jednotlivých údajů po zrušení předplatného ale nejsou veřejně popsány v jediné přehledné retenční politice. Samotné zrušení předplatného proto automaticky neznamená smazání všech uložených údajů.
Apple umožňuje prostřednictvím stránky Data & Privacy požádat o opravu údajů, deaktivaci účtu nebo jeho smazání. I zde však existují výjimky, například kvůli zákonným povinnostem nebo prevenci podvodů.
Amazon vyřizuje podobné požadavky prostřednictvím Data Privacy Queries. Pokud chcete účet úplně uzavřít, můžete o to požádat samostatně. Některé údaje však může Amazon uchovávat i po uzavření účtu, například kvůli účetním a právním povinnostem.
Na co si dát pozor po stažení
Největší bezpečnostní riziko paradoxně vzniká až ve chvíli, kdy máte export v rukou. Archiv obsahující roky vyhledávání, lokačních údajů, plateb a historie přehrávání představuje citlivý soubor informací. Pokud ho uložíte na nezabezpečený notebook, odešlete běžným e-mailem nebo nahrajete do cizího cloudového úložiště bez odpovídajícího zabezpečení, můžete si sami vytvořit bezpečnostní problém. Google výslovně upozorňuje, že po nahrání archivu do externího úložiště už za jeho zabezpečení neodpovídá.
Při procházení exportu se vyplatí zaměřit na čtyři oblasti: historii chování (co jste sledovali, hledali a poslouchali), technické údaje (zařízení, IP adresy, polohu a přihlášení), reklamní a soukromí související preference a nakonec platby, předplatná a propojené služby. U Spotify počítejte s tím, že data dostanete v souborech JSON doplněných průvodním dokumentem „Read Me First“. U Googlu bývá archiv rozdělený do samostatných složek podle jednotlivých produktů a služeb.
Žádná z těchto pěti platforem podle svých vlastních prohlášení osobní údaje neprodává. Všechny je ale využívají k personalizaci, doporučování obsahu, měření výkonu, zajištění bezpečnosti a reklamním účelům. Právě kombinace údajů o chování, technických informací a transakcí může vytvořit překvapivě podrobný profil uživatele. Stažení vlastního archivu je prvním krokem k tomu, abyste získali lepší přehled o tom, co o vás jednotlivé služby vědí a jak s vašimi údaji nakládají.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík