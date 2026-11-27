Kvíz o obchodech z ČSSR: Úkolem je vybavit si, jak se shánělo nedostatkové zboží
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
předměty socialismuZdroj: Foto: Se souhlasem České televize
Článek byl publikován 27.11.2026 04:50
Pro mnoho lidí, kteří chodili do školy v 70. a 80. letech, se některé knižní tituly staly téměř synonymem...
Bramborová kaše bez mléka? Copak to vůbec jde? Ale samozřejmě, že ano. Jen musíte náhradní tekutinu volit...
Když se řekne ostrov, většina lidí si představí menší kus pevniny obklopený mořem. Ve skutečnosti však...
Vojna byl zvláštní svět sám pro sebe, který měl nejen svou neformální hierarchii, ale i mluvu. Kdo vojnou...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →