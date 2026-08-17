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Krutý počin chovatele. Akvarijní rybky nechal ve vedru v misce u popelnice

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Chovatel se rozhodl zbavit svých rybek krutým způsobem, sedm jich dal do misky a v tašce nechal ve vedrech za popelnicí. Naštěstí si jich lidé všimli a zvířata zachránili.
Krutý počin chovatele. Akvarijní rybky nechal ve vedru v misce u popelnice

Krutý počin chovatele. Akvarijní rybky nechal ve vedru v misce u popelnice

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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