Městská část Praha 2 spustila nové webové stránky, které představují další krok v dlouhodobé modernizaci a digitalizaci služeb. Výrazně přepracovaný web na adrese www.praha2.cz nabízí přehlednější strukturu, intuitivní ovládání a rychlejší přístup k informacím i online službám. Uživatelé tak nyní snadno najdou vše potřebné – bez zbytečného hledání a složité orientace.
Nový web Prahy 2 nabízí srozumitelné informace pro všechny
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě.
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