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Vlak na Mělnicku srazil muže, koridor Praha-Děčín stojí

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Krátce po osmé hodině ranní došlo u Nové Vsi na Mělnicku k tragické srážce nákladního vlaku s mužem, který se nacházel v kolejišti. Muž…
nehoda vlak

nehoda vlak

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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