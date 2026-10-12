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Kopli do země před zámkem a objevili dvě schodiště vedoucí do tajemného podzemí

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Kamkoliv se v okolí soukromého zámku Nemilkov na Klatovsku kopne, tam se něco najde. Naposledy se při zemních úpravách před zámkem podařilo objevit dvě stará kamenná schodiště a vstupy do tajemných podzemních prostor. Majitelé zámku už nechali v místě provést archeologický průzkum.
Kopli do země před zámkem a objevili dvě schodiště vedoucí do tajemného podzemí

Kopli do země před zámkem a objevili dvě schodiště vedoucí do tajemného podzemí

Zdroj: Markéta Kaplanová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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