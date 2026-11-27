Kasprowy Wierch je výchozím bodem řady turistických tras. Pokračovat odtud lze na Červené vrchy, do údolí Gąsienicowa nebo sestoupit do Kuźnic. Výstup na vrchol Svinice patří mezi náročné vysokohorské túry a v zimě vyžaduje zkušenosti i vybavení. Přes Kasprowy Wierch prochází státní hranice mezi Polskem a Slovenskem. Za dobré viditelnosti se návštěvníkům otevírají výhledy do obou zemí. Ze Suchého sedla vede značená trasa na Svinici, Červené vrchy i do údolí Gąsienicowa. V zimních podmínkách mohou být uvedené časy výrazně delší. Restaurace Poziom 1959 nabízí samoobslužný bufet, kde se cena pokrmů odvíjí od jejich hmotnosti, polévky, dezerty i teplé a studené nápoje. Venkovní bufet na Kasprowém vrchu nabízí teplé i studené nápoje, vafle, hot dogy, polské zapiekanky a drobné pochutiny. Po návratu z Kasprowého vrchu se můžete občerstvit v některé z restaurací pod lanovkou.
Za necelých 20 minut vás lanovka vyveze do nadmořské výšky téměř 2 000 metrů. Pak může přijít něco nezapomenutelného. Máme pro vás praktické informace, ceny a tipy pro co nejlepší zážitek na Kasprowém vrchu.
Pokud si ale koupíte obousměrnou jízdenku, na vrcholu máte pouhých 100 minut. Jak tenhle velmi omezený čas obejít a vyplatí se to vlastně? Během naší listopadové návštěvy jsme zmapovali aktuální ceny, možnosti parkování i občerstvení
na Kasprowém vrchu. Jedna z nejvyhledávanějších (a nejdražších) atrakcí
Pokud se chystáte na výlet do
Zakopaného, Kasprowy Wierch by na vašem seznamu míst, která chcete během pobytu navštívit, rozhodně neměl chybět. Jeden z nejvyhledávanějších vrcholů polských Tater nabízí fantastické výhledy, možnost vysokohorské turistiky i poměrně komfortní způsob, jak se dostat do téměř dvoutisícové výšky bez několikahodinového šlapání do kopce.
My jsme se na Kasprowy Wierch vydali
začátkem listopadu, když už se už podzimní Tatry pomalu převlékaly do zimního kabátku. Podobně jako v případě návštěvy Morskieho Oka jsme pro vás zmapovali aktuální ceny, vyfotili ceníky a dali dohromady praktické informace, které vám mohou ušetřit nejen peníze, ale především spoustu času. Kasprowy Wierch je výchozím bodem řady turistických tras. Pokračovat odtud lze na Červené vrchy, do údolí Gąsienicowa nebo sestoupit do Kuźnic. Za 20 minut téměř ve 2 000 metrech Kasprowy Wierch (Kasprov vrch) leží v nadmořské výšce 1 987 metrů přímo na polsko-slovenské hranici. Díky kabinové lanovce se na jeho vrchol mohou nechat vyvézt i rodiny s menšími dětmi, senioři nebo lidé, pro které by byl pěší výstup příliš náročný.
Dolní stanice lanovky se nachází
v Kuźnicích, které jsou součástí Zakopaného. Samotná cesta nahoru zabere přibližně 15 až 20 minut, přičemž zhruba v polovině trasy vás čeká přestup na mezistanici Myślenickie Turnie. Už samotná jízda lanovkou stojí za to. Zatímco v první části cesty se pod vámi rozprostírají husté horské lesy, postupně se dostáváte nad jejich hranici a před vámi se otevírají pohledy na mohutné skalnaté svahy a okolní tatranské vrcholy.
Zdejší lanovka začala přepravovat první cestující
už v roce 1936. Patří tak k atrakcím s mimořádně dlouhou historií! Výstup na vrchol Svinice patří mezi náročné vysokohorské túry a v zimě vyžaduje zkušenosti i vybavení. Kde zaparkovat? Na parkoviště dorazte hodinu před odjezdem lanovky
Pokud se na Kasprowy Wierch vydáte autem, zadejte si do navigace
parkoviště Kuźnice, které je spodní stanici lanovky nejblíž. Dál už na příjezdové komunikaci platí zákaz vjezdu pro individuální automobilovou dopravu.
Od parkoviště vás čeká přibližně
dvacetiminutová procházka do mírného kopce. Pokud se vám nechce šlapat pěšky, můžete využít některý z místních mikrobusů nebo taxislužbu. Jsou to ale zbytečné výdaje navíc. Cesta není náročná, a pokud budete mít štěstí, během ní vám budou dělat společnost volně se pasoucí jeleni a laně.
Při naší listopadové návštěvě jsme za parkování zaplatili přibližně
327 Kč (60 PLN). Co nás ovšem příjemně překvapilo, byla možnost zaplatit parkovné platební kartou. Zatímco dříve bylo potřeba mít připravenou hotovost v polských zlotých, tentokrát jsme se bez ní obešli.
Na parkoviště doporučujeme dorazit minimálně
hodinu před časem odjezdu uvedeným na zakoupené jízdence. Musíte totiž počítat nejen s časem potřebným k zaparkování a přesunu k dolní stanici lanovky, ale také s frontou před nástupem do kabiny. Jízdenky kupujte s předstihem
Jestliže si chcete být jistí, že se na Kasprowy Wierch skutečně dostanete, doporučujeme zakoupit jízdenky prostřednictvím oficiálních stránek provozovatele Polskie Koleje Linowe (PKL)
minimálně 3 dny před plánovanou návštěvou. Během prázdnin, prodloužených víkendů a svátků klidně ještě dříve. Lístky můžete koupit i na místě (pokladny i tzv. biletomaty), ale vzhledem k oblíbenosti téhle atrakce to nedoporučujeme.
Jízdenky se kupují
na konkrétní čas, na každý nabízený časový slot je ale v online rezervačním systému k dispozici pouze 20 až 40 míst. Zejména nejžádanější ranní termíny tak mohou být poměrně rychle vyprodané.
Přestože máte zakoupenou jízdenku na konkrétní čas, u dolní stanice se během dne
tvoří fronta a při samotném nástupu do kabiny rozhoduje pořadí příchozích. Zjednodušeně řečeno – kdo dřív přijde, ten jede. I proto se vyplatí být na místě s dostatečným předstihem. Náš tip: Zakoupené jízdenky si nezapomeňte uložit do telefonu, abyste k nim měli přístup i bez internetového připojení. I když u brány píšou, že si máte připravit doklad totožnosti, na který jsou jízdenky zakoupené, ještě ho po nás nikdy nikdo nechtěl. Přes Kasprowy Wierch prochází státní hranice mezi Polskem a Slovenskem. Za dobré viditelnosti se návštěvníkům otevírají výhledy do obou zemí. Kolik stojí lanovka na Kasprowy Wierch v roce 2026? Ceny jízdenek se liší v závislosti na sezoně a způsobu nákupu. Během hlavní turistické sezony můžete při nákupu online poměrně výrazně ušetřit. Zpáteční jízdenka pro dospělého ve věku od 27 do 64 let vás vyjde na 540 až 900 Kč (99 až 165 PLN). Děti od 5 let, mladí do 26 let a senioři od 65 let zaplatí 486 až 704 Kč (89 až 129 PLN).
Pokud se rozhodnete absolvovat pouze jednu cestu lanovkou, za jednosměrnou jízdenku pro dospělého zaplatíte
486 až 737 Kč (89 až 135 PLN). Zvýhodněné jízdné se pohybuje mezi 409 a 595 Kč (75 až 109 PLN). Součástí jízdenky na cestu nahoru je také vstupné do Tatranského národního parku (11 PLN), které tak nemusíte řešit samostatně, jako třeba v případě návštěvy Mořského oka nebo jiných populárních míst v TANAPu. Online jízdenky jsou vyprodané? Neházejte flintu do žita
Jestliže jsou v online rezervačním systému jízdenky na požadovaný čas vyprodané, můžete
zkusit štěstí přímo na pokladně u dolní stanice lanovky. V takovém případě ale doporučujeme vyrazit do Kuźnic co nejdříve ráno.
Při nákupu na pokladně platí během hlavní sezony jednotné ceny. Zpáteční jízdenka pro dospělého stojí
900 Kč (165 PLN), zvýhodněná potom 704 Kč (129 PLN). Za jednosměrnou jízdenku zaplatíte 737 Kč (135 PLN), případně 595 Kč (109 PLN), pokud máte nárok na zvýhodněné jízdné.
Když jsme se během naší listopadové návštěvy vraceli po obědě dolů,
čekaly už pokladnou dolní stanice lanovky davy. A to jsme Kasprowy Wierch navštívili mimo hlavní turistickou sezonu. Během letních prázdnin nebo vánočních svátků proto může být situace ještě komplikovanější. Na vrcholu můžete strávit maximálně 100 minut
Při nákupu jízdenek je dobré vědět ještě o jednom specifiku zdejší lanovky. Pokud si zakoupíte klasickou zpáteční jízdenku,
máte na pobyt na Kasprowém vrchu vyhrazených 100 minut (tj. pouhá 1 hodina a 40 minut).
Jestliže se chcete jen pokochat výhledy, vystoupat na samotný vrchol a dát si něco dobrého
v nejvýše položené restauraci v Polsku (Poziom 1959), pravděpodobně vám tato doba bude stačit. Jestliže ale plánujete delší procházku po zdejší hřebenovce, můžete si zakoupit samostatné jízdenky pro každý směr.
Právě tuto variantu jsme zvolili při naší poslední návštěvě.
Za 4 jednosměrné jízdenky pro 2 dospělé osoby jsme zaplatili v přepočtu 2 597 Kč (476 PLN). Počítejte tedy s tím, že časově flexibilnější výlet vás vyjde dráž než nákup klasických zpátečních jízdenek. Jestli to za ty peníze stojí? Pokud vám vyjde počasí tak jako nám, tak rozhodně ano! Ze Suchého sedla vede značená trasa na Svinici, Červené vrchy i do údolí Gąsienicowa. V zimních podmínkách mohou být uvedené časy výrazně delší. Co dělat na Kasprowém vrchu? Rozhodně nezůstávejte jen u lanovky
Jakmile vystoupíte z kabiny lanovky, ocitnete se v nadmořské výšce
1 959 metrů. Odtud můžete pokračovat na samotný vrchol Kasprowy Wierch, na kterém stojí meteorologická observatoř. Ta byla uvedena do provozu v roce 1938 a dodnes patří mezi charakteristické stavby polských Tater.
Když vám bude počasí přát, vydejte se po hřebenovce směrem
k vrcholu Beskid (2 012 m n. m.). Za příznivých podmínek vám cesta tam a zpět zabere přibližně hodinu. Během procházky se před vámi budou otevírat nádherné výhledy na polskou i slovenskou stranu Tater.
Zkušenější turisté mohou pokračovat dál směrem
ke Świnici (2 301 m n. m.). Tady už se ale nejedná o nenáročnou procházku. Čekají vás prudká stoupání, exponované skalnaté pasáže a úseky jištěné řetězy. Během (pod)zimních měsíců je tato trasa vhodná pouze pro zkušené vysokohorské turisty s odpovídajícím vybavením. Na Kasprowy Wierch můžete vystoupat i pěšky
Pokud vám ceny jízdenek připadají příliš vysoké nebo si chcete užít Tatry trochu aktivněji, můžete na Kasprowy Wierch vystoupat po zeleně značené turistické trase
z Kuźnic přes Myślenickie Turnie. Trasa měří přibližně 6,4 kilometru jedním směrem a překonáte na ní převýšení téměř 1 000 metrů. Na výstup počítejte zhruba se 3 až 4 hodinami, v závislosti na kondici, aktuálních podmínkách a počtu zastávek.
Oblíbenou variantou je také
kombinace lanovky a pěší turistiky. Nahoru se necháte vyvézt lanovkou a zpět do Kuźnic se vydáte po některé ze značených turistických tras, což jsme si osobně vyzkoušeli během léta. I cesta dolů ale člověku zabere několik hodin a stezka vede skrze kamenité schody a nezpevněné cesty. Na procházku s kočárkem tedy pochopitelně zapomeňte.
Pozor! S příchodem zimy se náročnost zdejších turistických tras dramaticky mění. Zatímco během letních měsíců jde především o prověrku fyzické kondice, v zimě musíte počítat s námrazou, souvislou sněhovou pokrývkou a lavinovým nebezpečím. Oběd ve dvou tisících metrech nad mořem? Za hubičku!
Přímo v budově horní stanice lanovky
se kromě toalet (pokud máte jízdenku, neplatíte za ně, jinak musíta zaplatit kartou, či v hotovosti asi 5 zlotých) nachází i zmiňovaná restaurace Poziom 1959, jejíž název odkazuje na nadmořskou výšku, ve které je situována. Součástí restaurace je samoobslužný bufet (berou karty), kde si můžete na talíř naložit podle vlastní chuti. Výsledná cena se odvíjí od hmotnosti vybraného jídla.
Při naší listopadové návštěvě stála
devadesátigramová porce přibližně 53 Kč (9,70 PLN). Za půlkilogramovou porci jídla zaplatíte přibližně 294 Kč. Pozor tedy na gramáž uvedenou v ceníku. Cena se totiž nevztahuje na 100 gramů, jak bývá u podobných samoobslužných restaurací zvykem.
Pokud si vystačíte s polévkou, připravte si
115 až 131 Kč (21 až 24 PLN). Černá káva nebo káva s mlékem vás vyjde na 71 Kč (13 PLN), cappuccino na 76 Kč (14 PLN) a caffè latte na 87 Kč (16 PLN). Za horkou čokoládu zaplatíte 76 Kč (14 PLN), za čaj 65 Kč (12 PLN).
Půllitrová lahev vody stojí
55 Kč (10 PLN), oblíbené limonády potom 65 Kč (12 PLN). Na zahřátí si můžete objednat také svařené víno za 131 Kč (24 PLN), čaj s rumem za 153 Kč (28 PLN) nebo místní svařené pivo, které vás v půllitrové variantě vyjde na 131 Kč (24 PLN). My ochutnali jeho studenou (a čepovanou!) variantu za necelou stovku (18 PLN). S výhledem na polskou a slovenskou stranu Tater jde o částku, kterou jsme ochotni akceptovat... Restaurace Poziom 1959 nabízí samoobslužný bufet, kde se cena pokrmů odvíjí od jejich hmotnosti, polévky, dezerty i teplé a studené nápoje. Hot dog za 76 korun, zapiekanka za 109 korun
Pokud nemáte chuť na klasický oběd přímo v restauracii, můžete využít také menší
bufetové občerstvení (z okénka) na vrcholu. V nabídce nechybí tradiční polské zapiekanky, hot dogy, vafle ani nejrůznější sladkosti.
Za francouzský hot dog zaplatíte
76 Kč (14 PLN), za zapiekanku se sýrem a žampiony 109 Kč (20 PLN). Na stejnou částku vás vyjdou také vafle s polevou a šlehačkou. Pokud si vystačíte s moučkovým cukrem, zaplatíte za vafli 76 Kč (14 PLN).
Čokoládové tyčinky stojí
38 až 44 Kč (7 až 8 PLN), balíček chipsů potom 49 Kč (9 PLN). Pokud tedy na Kasprowy Wierch vyrážíte s celou rodinou, může se i zdánlivě nenápadná zastávka u občerstvení vyšplhat na několik stovek korun. Venkovní bufet na Kasprowém vrchu nabízí teplé i studené nápoje, vafle, hot dogy, polské zapiekanky a drobné pochutiny. Na oběd jsme si zašli pod lanovku a nestačili se divit porcím i cenám
Občerstvit se samozřejmě můžete také
v některé z restaurací v okolí dolní stanice lanovky. Protože nás čekala více než tříhodinová cesta domů, pro tentokrát jsme touhle variantou nepohrdli. V restauraci Gościniec Kuźnice jsme si objednali krémovou polévku z brynzy za 175 Kč (32 PLN), která byla naprosto fantastická a bohatě se z ní najedli dva dospělí.
Kdybychom to tušili, asi bychom si už nedali tradiční
bramborák po zbojnicku za 327 Kč (60 PLN) a bramborové placky za 251 Kč (46 PLN). Celkem nás tři objednané pokrmy vyšly na přibližně 753 Kč (138 PLN), což rozhodně není závratná částka, pokud vezmete v potaz, že si objednáváte jídlo pod jednou z nejpopulárnějších atrakcí v Polsku. U nás by podobný oběd vyšel podstatně dráž. Po návratu z Kasprowého vrchu se můžete občerstvit v některé z restaurací pod lanovkou. V Zakopaném svítí sluníčko? Nahoře může být všechno jinak
Ještě jednu věc doporučujeme při plánování návštěvy Kasprowy Wierch nepodcenit.
A tou je počasí. Skutečnost, že v Zakopaném svítí sluníčko, totiž automaticky neznamená, že si nahoře užijete nádherné výhledy.
Stačí oblačnost ve výšce horského hřebene a místo
dechberoucího panoramatu můžete pozorovat jen hustou mlhu. Funguje to ale i obráceně. Zatímco Zakopané může zahalovat neprostupná vrstva nízké oblačnosti, na Kasprowém vrchu můžete mít nad hlavou dokonale modrou oblohu a pod sebou nekonečné moře mraků, což se nám stalo během jedné z dřívějších návštěv.
Před nákupem jízdenek doporučujeme
sledovat předpověď počasí a v den návštěvy také webkamery provozovatele lanovky. Zajímat by vás měla především oblačnost a rychlost větru.
Nepodceňujte ani výběr oblečení. Zatímco dole v Zakopaném vám může být v podzimní bundě příjemně, nahoře se můžete potkat s mrazem, sněhem a nepříjemným ledovým větrem. Ani během letních měsíců proto není od věci
přibalit do batohu mikinu a větrovku. Stojí Kasprowy Wierch za návštěvu? Rozhodně! Kasprowy Wierch patří mezi místa, která při návštěvách polských Tater nevynecháváme. A přestože už důvěrně známe zdejší turistické stezky i výhledy z hřebene, pokaždé nás tady něco překvapí.
Jednou jsou to sluneční paprsky prodírající se mezi mraky, podruhé první sněhová nadílka, která během několika hodin promění okolní krajinu k nepoznání. Tahle proměnlivost a
kouzlo okamžiku je jedním z důvodů, proč se sem tak rádi vracíme.
A přestože návštěva tohoto tatranského vrcholu
nepatří mezi nejlevnější výlety, za příznivého počasí dostanete za své peníze něco, co vám žádná atrakce v centru Zakopaného nenabídne. Pohled na Tatry v celé jejich majestátnosti. Bezprostřední blízkost mohutných horských štítů a pocit, že se na chvíli ocitáte někde mezi zemí a nebem. Autorský text