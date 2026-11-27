Původně plánovaný dvoudenní summit EU skončil už ve čtvrtek v noci. Lídři totiž nedokázali najít shodu na podobě budoucího evropského rozpočtu. Jednání provázely ostré spory mezi státy, které požadují úspory, a těmi, které chtějí více peněz na zemědělství a regiony. K rozpočtu se lídři vrátí v prosinci.
Summit začal ve čtvrtek dopoledne, stěžejní vyjednávání ale začala až po obědě. Předseda António Costa uspořádal skupinová setkání, která diplomaté označovali jako „skupinové terapie“.
Nejprve se setkal se sedmi státy přezdívanými frugals, které jsou proti velkému rozpočtu a volají po dalších škrtech.
Poté se setkal se 17 zeměmi skupiny Přátelé koheze, které chtějí vyšší výdaje a dostatek finančních prostředků na zemědělské dotace a podporu regionů.
Následovat měla jednání silných ekonomik „E6“ a další setkání se skupinami pěti až šesti zemí z celého politického a geografického spektra.
Naštvaní frugals
Plán se ale brzy zadrhl. Lídři prosazující menší rozpočet EU odmítli pokračovat v jednáních a požadovali, aby se předseda Evropské rady vzdal role zprostředkovatele dohody.
Jako „umírněný“ prostředník, který „všechny spojí“, se nabídl francouzský prezident Emmanuel Macron. To se ale setkalo v nesouhlasem ostatních.
Kolem desáté hodiny večerní bylo zřejmé, že se summit ocitl v krizi. Tři diplomaté obeznámení s průběhem rozhovorů podle serveru Politico uvedli, že Dánsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko a Belgie ostře kritizovaly způsob, jakým vyjednávání probíhala.
Švédský premiér Ulf Kristersson dokonce ze summitu předčasně odjel.
„Mohu říci, že dnes zde nebudeme přijímat žádná rozhodnutí ani nedospějeme k žádné dohodě,“ uvedl Kristersson.
Před půlnocí potom německý kancléř Friedrich Merz oznámil, že lídři EU na summitu k dohodě o rozpočtu nedospějí a jednání ukončí bez dohody.
„Budeme pokračovat v práci“
Costa neshody mezi lídry zlehčoval. „Toto setkání bylo v daném procesu nezbytným krokem,“ řekl novinářům v noci.
„Některé členské státy se možná domnívaly, že další schůzky v užších skupinách nejsou nutné. Na to se musíte zeptat jich. Pro mě to bylo velmi užitečné, neboť mi to pomohlo vymezit parametry možného kompromisního řešení,“ uvedl.
Dodal, že Evropská rada bude pokračovat v práci.
Prezidenti a premiéři zemí EU jsou stále velmi daleko od dosažení dohody o budoucím víceletém rozpočtu Evropské unie, uvedla dnes v Bruselu na summitu bloku italská premiérka Giorgia Meloni.
Šance na dohodu do konce roku se zmenšuje
Dosud se hovořilo o tom, že je potřeba dosáhnout dohody do konce tohoto roku. Jednání by totiž příští rok mohla ohrozit volební klání v některých členských státech.
Týká se to například Francie, kde by Macrona mohla v prezidentské funkci nahradit Marine Le Pen. Macron proto dlouhodobě apeluje na ostatní členy Evropské rady, že je nutné dosáhnout shody v prosinci.
Maďarský premiér Péter Magyar ale uvedl, že je nepravděpodobné, že by k dohodě došlo do konce roku.
„Právě jsem ostatním 26 hlavám států a vlád představil priority Maďarska a červené linie, přes které nehodláme ustoupit,“ napsal ve čtvrtek na sociální síti Facebook.
„Vzhledem k tomu, že jsem u jednacího stolu slyšel zcela protichůdné postoje, hodnotím šanci na dosažení dohody ještě dnes jako prakticky nulovou. Dohoda kolem Vánoc se rovněž jeví jako nepravděpodobná,“ uvedl.
Itálie také odmítá spěchat s dosažením dohody do konce roku. „Nedovolím, aby časový harmonogram určoval výsledek,“ řekla ve čtvrtek premiérka Giorgia Meloni.
Ani „frugals“, ke kterým se přidala Belgie a kteří si proto nově začali říkat „Sensible seven“ (v češtině Sedm rozumných), necítí potřebu uzavřít dohodu do konce roku 2026. Napsal to server Rapporteur s odkazem na diplomata zastupujícího vládu jedné ze severoevropských zemí.
Další nego box
Podle diplomatů přijde Costa již příští týden s novým kompromisním návrhem, který by měl pomoci překonat patovou situaci ohledně rozpočtu, napsal Rapporteur.
První Costův nego box, zveřejněný minulou sobotu, se setkal s kritikou států i Evropského parlamentu.
Další setkání evropských lídrů se uskuteční 17. prosince. Protáhnout by se podle bruselských médií mohlo až na čtyři dny nebo déle.
Státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková popisuje pozici Česka k příštímu sedmiletému rozpočtu EU a vysvětluje, proč odmítá propojování rozpočtových jednání s financováním Ukrajiny.