Koupíš si nový organizér. Tři dny ho miluješ. Čtvrtý den nevíš, kde je

Pokud máš ADHD, tenhle příběh může být až nepříjemně známý. Nejde přitom o to, že by lidé s ADHD organizaci nepotřebovali. Často přesně naopak. CHADD upozorňuje, že potíže s pracovní pamětí, plánováním, organizací času a dokončováním úkolů mohou být součástí výkonných funkcí, které ADHD ovlivňuje.
Planner tedy může být opravdu užitečný. Jen musí přežít déle než počáteční zamilovanost.
Nejkrásnější systém není nutně systém, který použiješ
To je první past. Vidíš nový organizér a okamžitě vidíš i svou budoucí verzi. Ta žena má dokonale popsané týdny, používá tři barvy, plánuje jídlo, nikdy nezapomene zubaře a z nějakého důvodu má vždycky doma avokádo ve správném stupni zralosti.
Tak si koupíš její diář. Jenže ty nejsi ona. CHADD při doporučeních pro plánovače zdůrazňuje právě jednoduchou věc: systém musí být snadno použitelný, přenosný a dost zajímavý na to, aby ho člověk skutečně používal. Papírový plánovač, telefon, kalendář nebo kombinace mohou fungovat – pokud se k nim vracíš.
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Problém někdy není zapisování. Je to návrat
V pondělí si úkol zapíšeš. A to je skvělé. Jenže informace uložená v diáři ti nepomůže, pokud diář už nikdy neotevřeš.
Proto je někdy účinnější navázat kontrolu plánovače na něco, co už děláš. Otevřít ho při první kávě. Položit ho na notebook. Nastavit si jednu připomínku, která neříká „udělej úkol“, ale prostě „otevři plán“.
To zní až směšně jednoduše. Jenže externí systém funguje pouze ve chvíli, kdy se informace znovu dostane před oči.
Nepotřebuješ všechno sledovat
Tady plánovače často umírají. Najednou sleduješ vodu, spánek, kroky, náladu, cvičení, jídlo, meditaci, čtení, praní, finance a jestli jsi byla „productive“. Po třech dnech vypadá správa planneru jako druhé zaměstnání.
Možná ti stačí tři věci: co má pevný čas, co skutečně musí být dnes a co nechceš zapomenout. Hotovo. Pokud tě barevné samolepky baví, používej je. Pokud ne, nejsou povinnou součástí neurodivergence.
A když systém přestane fungovat, nemusí to znamenat, že jsi selhala
Možná je čas ho změnit. Některým lidem vyhovuje nový podnět a systém, který byl tři měsíce skvělý, začne splývat s prostředím. Jindy se změnila práce, rozvrh nebo to, co po plánovači vlastně chceš.
Není nutné udržovat vztah s diáři z loajality. Ale před nákupem pátého bych udělala malý experiment. Najdi ten předchozí. Otevři ho. A zeptej se: co přesně přestalo fungovat?
Možná nepotřebuješ nový život.
Možná potřebuješ jen jednodušší stránku.
Důležitá poznámka: ADHD je neurovývojová porucha a její projevy se mezi lidmi liší. Potíže s organizací nebo zapomínáním samy o sobě ADHD nedokazují. Pokud máš podezření na ADHD nebo ti podobné obtíže výrazně zasahují do práce, vztahů či každodenního fungování, diagnostiku a vhodnou podporu je dobré řešit s kvalifikovaným odborníkem.
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Zdroje: CHADD – Executive Function Skills [1], CHADD – Time Management and ADHD: Day Planners [2], CHADD – Keeping Organized Goes Beyond a Task List [3].