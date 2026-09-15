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Kdo vlastnil toto Československé auto, byl frajer. Vrak se teď prodává za 1 800 000 Kč

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Československá ikona s legendární ploutvičkou a vidlicovou osmiválcovou technikou. Kdysi symbol pokroku, dnes předmět touhy sběratelů. Jenže za kolik se dá koupit auto, které vypadá spíš jako rez na kolech?
Kdo vlastnil toto Československé auto, byl frajer. Vrak se teď prodává za 1 800 000 Kč

Kdo vlastnil toto Československé auto, byl frajer. Vrak se teď prodává za 1 800 000 Kč

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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