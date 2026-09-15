Kdo vlastnil toto Československé auto, byl frajer. Vrak se teď prodává za 1 800 000 Kč

Když vrak stojí víc než nové auto
Představte si československou automobilovou legendu, která už v roce 1948 dokázala jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Zatímco většina tehdejších vozů se plahočila po rozbitých silnicích, majitelé Tatry 87 zažívali pocit skutečné svobody. Charakteristická zadní stabilizační ploutev, proudnicová karoserie a pokrokový vidlicový osmiválec o objemu 2,9 litru – to vše dělalo z osmdesátsedmičky technologický zázrak své doby.
Právě s tímto modelem ve stříbrné barvě podnikli svou slavnou cestu po Africe a Jižní Americe cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Jejich expedice ukázala světu, že československý průmysl umí vytvořit něco skutečně výjimečného.
Dnes se na trhu objevil další exemplář této ikony. Problém? Vypadá jako kandidát na šrotovné, přesto za něj prodejce chce téměř dva miliony korun. A není to poprvé – letos v červnu se na internetu objevil podobný vrak za stejně závratnou sumu. Tehdy většina lidí označila cenu za naprostý nesmysl.
Co vlastně kupujete za miliony
Jaroslav z Nového Jičína nabízí na internetovém bazaru exemplář z roku 1948. V inzerátu slibuje původní stav, střešní okno, originální motor s karburátorem Solex a certifikát z Tatry. Zní to slibně, jenže realita je krutá.
Fotografie odhalují devastující pravdu. Koroze sežrala většinu karoserie, každé kolo je z jiného světa, jedno je dokonce zcela zničené. Světla chybí, stejně jako části motoru. Vnitřní čalounění připomíná spíš archeologický nález než funkční interiér – stropnice je v troskách, budíky jsou zašlé, palubní deska se loupe po vrstvách. Volant pokrývá podivný hnědý chlupatý potah a pavučiny s nepořádkem dokreslují obraz naprostého zanedbání.
Elektroinstalace? Pravděpodobně také k ničemu. U nálezových vozidel určených k renovaci bývá podobný stav běžný, ale otázka zní: Stojí tahle hromada železa opravdu 1 800 000 korun?
Matematika, která vás vyděsí
Renovace se může vyšplhat do závratných výšin a náhradní díly se prakticky nedají sehnat.
Když k ceně vraku přičtete náklady na obnovu, dostanete se na částku kolem šesti milionů. A teď přichází klíčová otázka: Za kolik se dá zrenovovaná Tatra 87 prodat?
Server theclassicvaluer.com analyzoval aukční výsledky za posledních šest let. Nejlevnější exemplář se v září 2023 prodal za 2,1 milionu korun, nejdražší se naopak loni v září prodal za 7,4 milionu. Průměrná hodnota se pohybuje kolem pěti milionů. Jenže ne každý vůz dosáhne vrcholu – řada kusů šla do světa jen za 2,5 milionu.
Investice do vraku za 1,8 milionu plus čtyři miliony na renovaci vás tedy může dostat do ztráty několika milionů korun, pokud nemáte štěstí a nenarazíte na sběratele ochotného zaplatit maximální cenu.
Otázka tedy zní: Je Tatra 87 skutečně tak vzácná, že i její trosky mají cenu luxusního nového vozu? Nebo jde o spekulaci prodejců, kteří sázejí na nostalgii a touhu sběratelů vlastnit kus československé historie za každou cenu?
Zdroje článku: Tatra 87 - Wikipedia, garaz.cz, rajveteranu.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý