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Kdo u vás doma ví, kde co je? A proč je to většinou ten samý člověk

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Někdo umí pověsit prádlo, nakoupit a vyzvednout dítě. Jen mu musíš připomenout, že prádlo čeká, napsat seznam, říct, kdy končí družina, a potom zkontrolovat, jestli se na nic nezapomnělo. Neviditelná práce kolem domácnosti někdy zabere víc energie než samotné úkoly. A většinou nemá ani vlastní kolonku v rodinném rozpočtu.
Kdo u vás doma ví, kde co je? A proč je to většinou ten samý člověk

Kdo u vás doma ví, kde co je? A proč je to většinou ten samý člověk

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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