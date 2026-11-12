Španělská notářka María Cristina Clemente, expertka na dědictví: „Nikdy bych lidem v 70 nebo 80 letech neradila, aby svůj majetek darovali“

Představte si sedmdesátníka, který je zdravý, soběstačný a chce mít věci v pořádku. U notáře oznámí, že byt, ve kterém bydlí, převede rovnou na syna, aby to děti po něm nemusely řešit. Zní to rozumně a ohleduplně. Španělská notářka María Cristina Clemente by ho přesto zarazila a zeptala se, co bude za pár let potřebovat on sám.
Proč notářka radí počkat
María Cristina Clemente Buendía má notářskou kancelář v Alicante a je zakladatelkou Notaría Buendía. Právo vysvětluje na YouTube, na sociálních sítích i ve svém podcastu Doy Fe. Ve videu na svém kanálu, citovaném v říjnu 2026, nedoporučuje lidem kolem šedesáti až sedmdesáti let darovat majetek. Podle ní totiž nikdo nedokáže odhadnout, co bude potřebovat za deset let.
Stáří může přinést výdaje, se kterými dnes člověk nepočítá. Stačí pár let a může přijít pobyt v domově se soukromým provozovatelem, pečovatelka, která pomáhá s domácností, nebo přestavba koupelny, aby se do ní dalo bezpečně vejít s chodítkem.
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Děti přitom v tu chvíli nemusejí mít volnou hotovost, i kdyby rodiči rády pomohly. Byt, který by se dal prodat, už navíc patří jim.
Po zápisu do katastru rozhoduje syn
Darování nemovitosti v Česku vyžaduje písemnou smlouvu. Vlastníkem se syn stává až vkladem do katastru nemovitostí, samotný podpis na to nestačí. Od té chvíle s bytem nakládá on.
Otec tím ztrácí kontrolu. Byt se stává součástí synova majetku se vším, co k tomu patří. Pokud syn jednou nebude splácet úvěr nebo prohraje spor, může byt skončit v exekuci, ať už v něm otec bydlí, nebo ne.
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Platný dar si dárce nemůže vzít zpět jen proto, že změnil názor. Občanský zákoník podle stavu k listopadu 2026 zná pouze dva důvody k odvolání daru a oba mají přísné podmínky.
Odvolání pro nouzi Odvolání pro nevděk Kdy dárce nemá prostředky na nutnou výživu obdarovaný mu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil a zjevně porušil dobré mravy Co platí dárce může chtít dar nebo jeho obvyklou cenu, ale jen v rozsahu, který mu na výživu chybí (§ 2068) lhůta je 1 rok od ublížení, případně od chvíle, kdy se o něm dárce dozvěděl (§ 2075)
Ani nouze nemusí znamenat návrat bytu. Syn může vrácení odvrátit tím, že otci sám dává, co nutně potřebuje k živobytí. Pokud je ale sám v obdobné nouzi, nemusí dar vracet ani otci přispívat. Kdo se do nouze dostal úmyslně nebo hrubou nedbalostí, dar zpět chtít nemůže a na jeho dědice toto právo nepřechází.
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Vzdát se obou práv předem nelze. Kdyby smlouva takové ujednání obsahovala, nebere se v potaz.
Bydlení do konce života jako pojistka
Kdo se k daru přesto rozhodne, může si v bytě zajistit bydlení do konce života. Slouží k tomu služebnost dožití, které se říká také věcné břemeno. Když je zapsaná v katastru, platí i po prodeji bytu nebo po exekuci. Nezapsaná služebnost vůči dalším lidem obstát nemusí.
Stručně sepsaná služebnost má slabiny. O zbytku nemovitosti, třeba o přestavbě podkroví nebo pronájmu přízemí, rozhoduje nový vlastník. Do smlouvy se proto vyplatí rozepsat, které prostory dárce užívá a kdo platí energie a opravy.
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Kdo chce zabránit i prodeji nebo zastavení nemovitosti, může s darem sjednat zákaz zcizení a zatížení. Podle § 1761 občanského zákoníku platí jen na určitou a přiměřenou dobu a musí za ním stát zájem hodný právní ochrany. Vůči dalším osobám, například vůči případnému kupci, působí jen jako věcné právo zapsané vkladem do katastru, jinak zavazuje jen dárce a obdarovaného.
Závěť se dá kdykoli přepsat
Místo darování notářka doporučuje sepsat závěť a majetek si ponechat. V Česku lze závěť nebo její část kdykoli zrušit podle § 1575 občanského zákoníku, a to novou závětí nebo odvoláním. Sedmdesátník z úvodu tak může byt synovi odkázat a dokud žije, zůstává jeho.
Podle pravidel platných v listopadu 2026 je dar od příbuzného v řadě přímé i vedlejší, například od rodiče dítěti, osvobozen od daně z příjmů obdarovaného bez ohledu na hodnotu. Osvobozený je i zděděný majetek.
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Každá rodina má jiné poměry, dluhy i plány. Před darováním i před sepsáním závěti se proto vyplatí poradit s notářem nebo advokátem, který posoudí konkrétní situaci a navrhne vhodné pojistky.
Zdroje: https://www.trendencias.com/silver/maria-cristina-clemente-notaria-cuidado-donar-vida-familiares-porque-genera-impuesto-extra-que-nunca-existe-herencia/amp, https://www.elespanol.com/alacant/viure/20260211/maria-cristina-notaria-matrimonio-gananciales-heredas-recibes-donacion-solo-trt/1003744124324_0.html, https://www.vozpopuli.com/actualidad/maria-cristina-clemente-notaria-de-alicante-sobre-las-herencias-cuando-hay-alzheimer-aconsejo-hacer-esto-por-delante-del-testamento.html, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://portal.gov.cz/rozcestniky/prijeti-daru-RZC-84, https://www.epravo.cz/top/clanky/odvolani-daru-pro-nouzi-98727.html, https://www.e15.cz/finexpert/darujete-dum-detem-jak-spravne-osetrit-vecne-bremeno-doziti-a-neprijit-o-strechu-nad-hlavou-1431549, https://www.novinky.cz/domaci/461309-hrozba-pro-seniory-darovat-nemovitost-detem-se-nemusi-vyplatit.html, https://www.finance.cz/clanky/499317-dedit-ci-darovat/, https://www.trendencias.com/silver/maria-cristina-clemente-buendia-notaria-nunca-aconsejaria-a-persona-70-anos-que-haga-donacion-sus-bienes