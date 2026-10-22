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Kdo najde doma sérii těchto tří dětských knih, dostane od sběratelů až 80 000 Kč

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Dennívýzva
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Pamatujete si ten pocit, když se v šedivých časech objevil na stánku kousek barevného světa? Po půlstoletí se o tyhle sešity z chalupy a babiččiny police znovu perou sběratelé a o jejich ceně kolují legendy.
Kdo najde doma sérii těchto tří dětských knih, dostane od sběratelů až 80 000 Kč

Kdo najde doma sérii těchto tří dětských knih, dostane od sběratelů až 80 000 Kč

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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