Kdo najde doma sérii těchto tří dětských knih, dostane od sběratelů až 80 000 Kč

Konec šedesátých let přinesl do Československa na pár měsíců závan svobody. Tehdy dorazila i edice, o kterou se děti i dospělí málem poprali. Jmenovala se Ilustrované příběhy a vyšla v roce 1969. Šlo o trojici barevných komiksových sešitů s Tarzanem od Edgara Rice Burroughse, pohádkou Tři malá prasátka a dobrodružným Buffalo Billem. Četly se pod peřinou s baterkou, půjčovaly si je celé ulice a dodnes jsou mezi sběrateli oblíbenou vzpomínkou na dětství.
Možná je máte dodnes na chalupě v krabici s časopisy, které se nikomu nechtělo vyhodit. Za jedním sešitem tehdy stálo pár korun československých, přesněji 8 Kčs. Dnes se samostatné kusy prodávají zhruba za 100 až 300 Kč a kompletní trojice v pěkném stavu může na aukčních portálech vynést zhruba 890 až 1 500 Kč. Nejde o jmění, ale o mnohonásobek původní ceny. A hlavně o kousek doby, který se nedá koupit v žádném obchodě.
Dlouhá cesta malých knížek
Za vznikem edice stála spolupráce slovenského vydavatelství VSS Bratislava a nakladatelství Obzor z Nového Sadu v tehdejší Jugoslávii. Využilo se krátké uvolnění poměrů, které umožnilo nakoupit zahraniční licence, především z americké edice Classics Illustrated. Buffalo Billa do češtiny převedl Zdeněk Skopal. Barevný tisk byl na tehdejší poměry odvážný, i když papír byl lehký a poměrně křehký. Právě proto se dnes pěkně dochované kusy hledají tak těžko. Sešity zmizely z pultů během pár dní a zbytek už dokončil čas, stěhování a jarní úklidy.
Jakou dnes mají hodnotu?
Jak poznat, co máte doma? Sběratelé nejdřív prohlížejí stav. Sleduje se zažloutlý papír, rez na sponkách, ohnuté rohy a to, jestli nechybí stránky. Právě stav rozhoduje o ceně víc než cokoli jiného. Na Aukru se nedávno objevila kompletní minisérie v zapečetěné, investiční podobě. Její majitel nasadil vyvolávací cenu na 78 tisíc korun. Zatím není jisté, zda bude za tuto cenu opravdu prodána. V době psaní tohoto článku nebyl u akce dosud žádný příhoz.
Pro sběratele komiksů je tahle edice malý svatý grál první barevné vlny, která se do Československa dostala. Zvlášť cenné jsou kompletní trojice bez poškození, ideálně s čistým hřbetem a nepopsanými stránkami. Pokud nějaký sešit najdete, nevyhazujte ho, neotírejte a nelepte do něj průhlednou páskou. Uložte ho do obalu bez kyselin, vyfoťte a nabídněte ho třeba na specializovaném fóru nebo na Aukru. Najdou se lidé, kteří za něj rádi zaplatí, protože v něm vidí vlastní dětství.
Zdroje článku: detske-casopisy.cz, aukro.cz, sberatel.info, Komiks | Antikvariát Fiducia, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová