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Kde stát na konferenci (nebo večírku), abyste nezůstali stát sami? Věda o tom, jak se seznámit

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Znáte to. Vejdete do sálu plného cizích lidí, v ruce svíráte kabelku nebo telefon jako záchranný kruh a v hlavě vám běží jediná otázka: kam se proboha postavit? Dobrá zpráva je, že tuhle otázku si kladli i výzkumníci. A někteří kvůli ní dokonce navlékli lidem na krk elektronické jmenovky. Večírek jako mapa se třemi zónami Číst více...
kde se nejlepe seznamit

kde se nejlepe seznamit

Zdroj: 5minutvedy.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů 5 minut vědy

Web přináší zajímavosti a aktuální poznatky ze světa vědy v krátké a přehledné formě. Čtenáři zde najdou témata z oblasti medicíny, technologií, přírody i vesmíru, podaná tak, aby byla pochopitelná i bez odborného zázemí.Obsah staví na stručnosti a jasném vysvětlení – během pár minut tak nabízí...

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