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Tak jo… no… já už asi půjdu. Proč rozhovory nekončí, když chceme - z pohledu vědy

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Rozhovor už dávno dojel do cíle, ale nikdo nevystoupil. Nebo se to konečně rozjelo a druhý najednou hlásí „No, já už asi půjdu“. Kdy končí rozhovor? Kdo ho ukončuje? A kolik lidí ho chce držet dál? Věda má vysvětlení.  Rozhovor nemá vypínač Už v roce 1973 si sociologové Schegloff a Sacks položili otázku, kterou by Číst více...
kdy konci rozhovory

kdy konci rozhovory

Zdroj: 5minutvedy.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů 5 minut vědy

Web přináší zajímavosti a aktuální poznatky ze světa vědy v krátké a přehledné formě. Čtenáři zde najdou témata z oblasti medicíny, technologií, přírody i vesmíru, podaná tak, aby byla pochopitelná i bez odborného zázemí.Obsah staví na stručnosti a jasném vysvětlení – během pár minut tak nabízí...

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