Tak jo… no… já už asi půjdu. Proč rozhovory nekončí, když chceme - z pohledu vědy

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Tak jo… no… já už asi půjdu. Proč rozhovory nekončí, když chceme - z pohledu vědyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rozhovor už dávno dojel do cíle, ale nikdo nevystoupil. Nebo se to konečně rozjelo a druhý najednou hlásí „No, já už asi půjdu“. Kdy končí rozhovor? Kdo ho ukončuje? A kolik lidí ho chce držet dál? Věda má vysvětlení. Rozhovor nemá vypínač Už v roce 1973 si sociologové Schegloff a Sacks položili otázku, kterou by Číst více...
kdy konci rozhovory
Zdroj: 5minutvedy.cz
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Proč je dovolená to nejlepší, co můžete udělat pro svého šéfa (i pro sebe)
Kdyby dovolená byla lék, farmaceutické firmy by se po ní rvaly. Nemá vedlejší účinky, funguje na většinu...
Web přináší zajímavosti a aktuální poznatky ze světa vědy v krátké a přehledné formě. Čtenáři zde najdou témata z oblasti medicíny, technologií, přírody i vesmíru, podaná tak, aby byla pochopitelná i bez odborného zázemí.Obsah staví na stručnosti a jasném vysvětlení – během pár minut tak nabízí...Všechny články tohoto autora →
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