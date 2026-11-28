Voda na parapetu, mokré rámy a tmavé skvrny v rozích oken. V zimě se s těmito problémy setkává mnoho domácností. Otírání skla pomůže jen na chvíli. Než začnete uvažovat o výměně oken, zjistěte, kde přesně voda vzniká a co ji způsobuje.
Kde se voda objevuje?
Pokud se kapky tvoří na vnitřní straně skla, jde obvykle o kondenzaci vlhkosti z místnosti na chladném povrchu. Rosení na venkovní straně může být za určitých povětrnostních podmínek normální i u dobře izolujících oken. Vlhkost mezi tabulemi uzavřeného izolačního dvojskla nebo trojskla naopak může signalizovat poruchu jeho těsnosti. V takovém případě se obraťte na servis oken.
Proč se okna rosí právě ráno?
Během noci se v ložnici hromadí vlhkost z dýchání a sklo se ochlazuje. Jakmile jeho povrch dosáhne rosného bodu, vodní pára začne kondenzovat. Například při teplotě vzduchu 21 °C a relativní vlhkosti 60 % je rosný bod přibližně 13 °C. Při stejné teplotě a vlhkosti 45 % klesne přibližně na 9 °C. Snížení vlhkosti tedy může výrazně pomoci.
Změřte vlhkost místo odhadování
Pořiďte si jednoduchý vlhkoměr a položte ho mimo bezprostřední okolí radiátoru a okna. Sledujte hodnoty ráno, po vaření a po sprchování. Orientačně se v zimě snažte udržovat relativní vlhkost kolem 40 až 50 %. V silných mrazech může být k omezení kondenzace potřeba i nižší hodnota. Dlouhodobá vlhkost nad 60 % je důvodem hledat příčinu.
Větrejte krátce a intenzivně
Otevřete okna dokořán na několik minut, ideálně vytvořte průvan, pokud je to bezpečné. Větrejte po probuzení, vaření a sprchování a podle naměřené vlhkosti. Dlouhodobě pootevřené okno může zbytečně ochlazovat okolní konstrukci.
Tip: Další rady najdete v článku Jak na rosení oken.
Při vaření používejte pokličky a digestoř s odtahem ven, pokud ji máte. Po sprchování odvádějte vlhkost ventilátorem nebo oknem. Prádlo sušte pokud možno v dobře větraném prostoru.
Nezakrývejte proudění teplého vzduchu
Dlouhé závěsy, nábytek před radiátorem nebo hluboký parapet mohou omezovat proudění teplého vzduchu kolem skla. Zkuste na několik dní závěsy odhrnout a porovnat stav oken. Místnost vytápějte rovnoměrně a nepouštějte vlhký vzduch z teplých místností do výrazně chladnějších.
Stejný princip známe z automobilu
Také uvnitř automobilu se vlhký vzduch sráží na chladných sklech. Pomáhá přívod venkovního vzduchu, ofuk skla a podle možností vozu klimatizace. Její pravidelná údržba patří mezi důležité body podzimní kontroly automobilupodzimní kontroly automobilu. Doma funguje podobná kombinace: odvod vlhkosti a vhodná povrchová teplota.
Co dělat, když se objevila plíseň?
Kondenzát průběžně setřete a okolí okna vysušte. Malé povrchové skvrny ošetřete vhodným prostředkem podle návodu, používejte ochranné pomůcky a nemíchejte čisticí chemikálie. Plíseň neodstraňujte nasucho. Pokud se vrací, zaměřte se na příčinu, například tepelný most, zatékání či nedostatečné větrání. Rozsáhlé nebo opakované napadení svěřte odborníkovi.
Kdy už zavolat odborníka?
Pokud se okna výrazně rosí i při přiměřené vlhkosti a vytápění, může být problém v konstrukci okna nebo jeho napojení na stavbu. Odborník může ověřit povrchové teploty, těsnost a tepelné mosty. Než zaplatíte za nová okna, vyplatí se zjistit skutečný důvod potíží.
Zdroje info: Autor, Meta
Náhledové foto: Chat Day
The post Každé ráno mokrá okna? Zjistěte, proč se v zimě rosí a jak předejít plísním
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