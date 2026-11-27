Máte doma zapnuté topení naplno, přesto místnosti zůstávají chladné a radiátory vydávají jen vlažné teplo? Než začnete zvyšovat teplotu nebo volat servis, vyplatí se zkontrolovat několik detailů, které mohou účinnost vytápění výrazně ovlivnit.
Termostatická hlavice nemusí správně reagovat
Radiátor může hřát méně, než očekáváte, pokud termostatická hlavice nesprávně vyhodnocuje teplotu v místnosti. Problém nastává například tehdy, když je zakrytá závěsem, obložená nábytkem nebo se nachází v místě, kde se hromadí teplý vzduch. Hlavice pak může omezit přívod tepla dříve, než se zbytek místnosti dostatečně vyhřeje.
Zkontrolujte, zda má kolem sebe dostatek volného prostoru a není zakrytá dlouhým závěsem. Pokud používáte nastavení s čísly, ověřte také, zda hlavice není omylem nastavena na nízkou hodnotu. Samotné zvýšení na maximum však nemusí problém vyřešit, pokud je závada jinde.
Nábytek brání šíření tepla
Velká pohovka přiražená těsně k radiátoru, dlouhé závěsy nebo dekorativní kryt mohou bránit proudění teplého vzduchu. Radiátor sice funguje, ale teplo se nedostává do prostoru tak účinně, jak by mohlo. Zkuste před topným tělesem uvolnit místo a ponechat kolem něj dostatečný prostor. Zkontrolujte také, zda závěsy nezakrývají horní část radiátoru. Pokud používáte kryt, měl by být navržený tak, aby neomezoval proudění vzduchu. Díky této jednoduché úpravě se může teplo v místnosti rozložit rovnoměrněji.
Tip: Jak ušetřit za topení? Snižte teplotu a odhrňte závěsy.
Vzduch uvnitř topného tělesa
Pokud je radiátor nahoře studený a dole teplý, může být zavzdušněný. Nahromaděný vzduch brání správnému proudění vody a snižuje účinnost vytápění. Typickým doprovodným příznakem může být také bublání nebo šplouchání.
V takovém případě může pomoci odvzdušnění, ale postup závisí na typu topné soustavy. U vlastního systému je potřeba dodržet pokyny výrobce a následně zkontrolovat tlak. Pokud bydlíte v bytovém domě s centrálním vytápěním, ověřte nejprve správný postup u správce nebo údržby. Při nejasnostech je bezpečnější obrátit se na odborníka.
Zanesení nebo špatná cirkulace vody
Jestliže je radiátor studený i při otevřené hlavici, zatímco ostatní topná tělesa fungují normálně, může být problém v termostatickém ventilu nebo v průtoku vody. Pokud hřejí jen některé radiátory, může být topná soustava nevyvážená, případně může být zanesená.
Do ventilů a vnitřních částí radiátoru se nepouštějte bez potřebných znalostí. Pokud nepomůže kontrola nastavení a odvzdušnění podle doporučeného postupu, zavolejte servisního technika nebo kontaktujte správce domu. Zvláště u centrálního vytápění může být příčina mimo samotný radiátor.
Foto: Pixabay
Teplo uniká kolem oken a dveří
Někdy radiátor hřeje správně, ale místnost se přesto nedokáže vyhřát. Důvodem mohou být netěsnící okna, dveře nebo spáry, kterými uniká teplý vzduch. Zkontrolujte těsnění a všímejte si míst, kde při chladném počasí táhne. Pomoci může vhodné seřízení oken nebo výměna poškozeného těsnění.
Pokud radiátory ani po těchto kontrolách nehřejí dostatečně, neřešte problém pouze dalším zvyšováním teploty. Ověřte nastavení celého systému a případně přivolejte odborníka. Správně fungující vytápění totiž nezávisí jen na výkonu radiátoru, ale také na průtoku vody, regulaci a tepelných ztrátách místnosti.
Zdroj: autorka, https://www.marianne.cz/marianne-bydleni/poradna/topite-ale-doma-je-porad-chladno-6-chyb-111c1
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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