Kdo by to byl řekl, že cesta k bystřejší hlavě může vést přes misku arašídů? Tahle nenápadná pochoutka totiž není jen oblíbeným společníkem u večerního filmu. Vědci se zaměřili na její možný vliv na mozkové funkce a výsledky naznačují, že pár oříšků denně může být zajímavějších, než se na první pohled zdá. Tak co, dáte si hrstku na procvičení mozkových závitů společně s námi?
Paměť se zhoršuje přirozeně
Stárnutí se často projevuje změnami v tzv. kognitivních schopnostech. Člověk může potřebovat více času na vybavení jmen, hledání výrazů nebo osvojování nových poznatků. Odborníci proto obracejí pozornost k tomu,
jakou roli hraje jídelníček v udržení duševní svěžesti. Jedním z překvapivých předmětů jejich zájmu se staly arašídy, jejichž účinky na mozkové funkce zkoumala i nedávná studie.
Vědci z Maastrichtské univerzity sledovali během výzkumu 31 zdravých lidí ve věku od 60 do 75 let po dobu 16 dní ve dvou kolech. V prvním kole jedli vybraní figuranti 60 gramů nesolených pražených arašídů i se slupkou denně.
V druhém kole nejedli účinkující arašídy vůbec. Průzkum ukázal, že v době, kdy vybraní arašídy jedli denně se průtok krve mozkem zvýšil až o necelé 4 procenta. Ke zlepšení výkonu došlo i v době, kdy se pořádal test na paměť a slovní zásobu. Jednalo se o zlepšení až o 5,8 procenta. Pro potvrzení výsledků budou samozřejmě potřeba i další experimenty, ale zatím to vypadá slibně. Foto: Pixabay Co z toho plyne?
Arašídy, jak se zdá, patří díky svému bohatému obsahu živin nejen mezi potraviny prospěšné našemu zdraví, ale mohou být také zajímavým spojencem při péči o paměť a správné fungování mozku.
Obsahují totiž řadu cenných látek, včetně zdravých tuků, bílkovin, vitaminů a antioxidantů. A právě jejich kombinace přitahuje pozornost vědců, kteří zkoumají, zda by pravidelná konzumace arašídů mohla pomoci udržet
mysl v dobré kondici i ve vyšším věku. Ukazuje se tak, že tato obyčejná pochoutka možná skrývá mnohem více, než bychom od ní čekali.
Až budete chtít svůj pokus s arašídy doma zkusit, vybírejte jedině ty, které nejsou solené, ani obalené v cukru. Nesolené arašídy můžete přidat do ovesných kaší, nebo třeba do jogurtu. Cílem není sníst jich denně 60 gramů.
Pravidelnou konzumací se vám po nich ale dost možná může trochu zlepšit paměť. Hrst arašídů by si měli dopřávat zejména lidé ve vyšším věku, kteří pozorují zhoršení paměti, hůře se soustředí nebo jim dělá potíže vybavit si potřebné informace. FAQ – Nejčastější dotazy k arašídům
Jaký vliv má pravidelná konzumace arašídů na fungování lidského mozku?
Studie Maastrichtské univerzity ukázala, že každodenní konzumace arašídů zvýšila průtok krve mozkem téměř o 4 procenta a zlepšila výsledky v testech paměti a slovní zásoby až o 5,8 procenta.
Jaký druh arašídů je pro podporu paměti nejvhodnější?
Pro příznivý účinek na kognitivní funkce vybírejte výhradně nesolené arašídy bez cukrové polevy, ideálně pražené i se slupkou.
Kolik arašídů denně bychom měli sníst a jak je zařadit do jídelníčku?
Pro podporu soustředění a paměti postačí pravidelně přidat menší hrst například do ovesné kaše nebo jogurtu.
Zdroje informací: Autorka, https://www.ireceptar.cz/zdravi/arasidy-pamet-uceni/, https://www.nih.gov/news-events/news-releases/introducing-peanut-infancy-prevents-peanut-allergy-into-adolescence Náhledové foto: Pixabay
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Arašídy pro zlepšení paměti? Ano!
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