Přinesli jste si domů voňavý čerstvý chléb nebo jste si ho dokonce vlastnoručně upekli a za dva dny už na něm pozorujete plíseň? Tato situace by neměla nastat zvlášť teď v zimě, kdy se pečivo ani jiné potraviny tak rychle nekazí. Na vině je nejspíš špatné skladování ve zdánlivě čisté nádobě a vlhkost.
Vlhkost a plíseň
Nejčastějším důvodem, proč nám čerstvý chléb rychle zplesniví, je vlhkost. Ještě teplý bochník totiž i po upečení uvolňuje páru, která se v uzavřené nádobě sráží a nemá kam uniknout. Problém nastává i v případě, že nádobu s chlebem položíte do blízkosti sporáku, myčky nádobí nebo okenního parapetu, kde dopadá sluneční světlo. Jedná se o teplá místa s kolísavou teplotou, která pečivu neprospívá. Pozor si dejte na staré drobky v chlebníku, na nichž ulpívá vlhkost, což způsobuje proces plesnivění.
Udržujte chlebník v čistotě
Než do nádoby dáte čerstvé pečivo, řádně ji vyčistěte. Nejprve vyberte veškeré zbytky starého pečiva a drobky. Suchým kartáčkem vyčistěte veškeré rohy a případné kolejničky. Poté chlebník vytřete hadříkem mírně namočeným do roztoku ze 2 lžic octa a hrnku vody. Po vytření nechejte nádobu otevřenou pořádně vyschnout. Jestliže jste narazili na zažranou plíseň, chlebník raději vyměňte za nový.
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Jak prodloužit trvanlivost chleba?
Bochník do chlebníku ukládejte vždy až po úplném vychladnutí. Rozkrojený chléb ukládejte řeznou plochou na čistou podložku. Zabráníte tak jeho osychání. V chlebníku nikdy nenechávejte staré drobky. Chléb před uložením ještě raději zabalte do čisté utěrky. Papírový sáček sice odvádí vlhkost, ale pečivo v něm brzy ztvrdne. Do igelitového sáčku nikdy nedávejte ještě teplý chléb. Pokud už v něm pečivo skladujete, pravidelně kontrolujte, zda se v sáčku nesráží vlhkost.
Zdroje info: Autorka
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