Už jste letos napekli první várku perníčků a chystáte se na další druhy? Možná vás pak při přípravě vánočního cukroví zdržují špinavé formičky a vykrajovátka. I když je pečlivě každý rok vydrhnete, nezabráníte tomu, aby na nich ulpěli drobné nečistoty. Každý kousek je nutné vzít zvlášť do rukou a pracně drhnout. Poradíme vám, jak si tuto neoblíbenou činnost usnadnit.
Práci usnadní prášek do pečiva
K čištění formiček postačí úplně obyčejný prášek do pečiva a voda. Nic víc opravdu nebudete potřebovat. Jak na to? Postup je velmi jednoduchý. Vezměte veškeré formičky na cukroví a vložte je do hrnce. Vodu je zapotřebí přivést k varu. Když se tak stane, přichází na řadu zmíněný sáček s kypřicím práškem do pečiva. Nakonec ještě vše povařte po dobu 3 minut. Díky tomu bude prášek dokonale účinkovat.
Foto: Pixabay
Formičky nechte v lázni odpočívat
Vykrajovátka a formičky hned z lázně nevytahujte. Ve vodě s práškem do pečiva by měly být ponořené ještě nějakých 6 hodin. Nakonec formičky pouze propláchněte studenou tekoucí vodou a nechejte je vysušit. Sami uvidíte, že budou dokonale čisté a pečení cukroví bude ještě o to radostnější.
Trik na různé materiály
A na jaké druhy formiček je zmíněný čisticí trik vhodný? Úplně na všechny. Je jedno, zda máte klasické kovové formičky, které se ve většině domácnostech dědí z generace na generaci. Kypřící prášek ve spojení s horkou vodou bude skvěle působit i na moderní plastové či silikonová vykrajovátka a formičky.Nečistoty z jejich povrchu tak rychle a jednoduše zmizí, a i staré formičky budou vypadat jako nové.
Díky vodní lázni z kypřícího prášku do pečiva tak už nebudete muset každou formičku zvlášť pracně vymývat, ale vyčistíte je snadno a dohromady. Zbylou energii a čas tak věnujte samotnému pečení a zdobení cukroví.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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