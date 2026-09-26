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Jediná mince svého druhu v Česku ležela na poli u budoucí D35. Přes 95 % stříbra na povrchu prozrazuje ražební techniku, která kopírovala Bavorsko

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Konec července 2022, orná půda u Klenic na Hradecku. Detektorář zapojený do systematického průzkumu trasy budoucí dálnice D35 zachytil v rozorané vrstvě signál, ze kterého se vyklubala drobná stříbrná mince, denár se jménem královny Konstancie Uherské a vyobrazením svatého Vojtěcha.
Jediná mince svého druhu v Česku ležela na poli u budoucí D35. Přes 95 % stříbra na povrchu prozrazuje ražební techniku, která kopírovala Bavorsko

Jediná mince svého druhu v Česku ležela na poli u budoucí D35. Přes 95 % stříbra na povrchu prozrazuje ražební techniku, která kopírovala Bavorsko

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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