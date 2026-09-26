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Novotný po další porážce Lea Brichty zkritizoval jeho gym i způsob, jakým český bojovník řídí svou kariéruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Leo Brichta po druhé porážce v řadě schytal od Ondřeje Novotného tvrdou kritiku. Promotér neřešil jen výkon, ale hlavně prostředí, ve kterém se český bojovník připravuje, a vedení jeho kariéry.
Novotný po další porážce Lea Brichty zkritizoval jeho gym i způsob, jakým český bojovník řídí svou kariéru
Zdroj: Oktagon
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