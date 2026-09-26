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Novotný po další porážce Lea Brichty zkritizoval jeho gym i způsob, jakým český bojovník řídí svou kariéru

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Leo Brichta po druhé porážce v řadě schytal od Ondřeje Novotného tvrdou kritiku. Promotér neřešil jen výkon, ale hlavně prostředí, ve kterém se český bojovník připravuje, a vedení jeho kariéry.
Novotný po další porážce Lea Brichty zkritizoval jeho gym i způsob, jakým český bojovník řídí svou kariéru

Novotný po další porážce Lea Brichty zkritizoval jeho gym i způsob, jakým český bojovník řídí svou kariéru

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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