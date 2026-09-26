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Vinnetou – Poslední výstřel: žralok vyděsil filmaře, Barker dostal 45 tisíc dolarů a záporák doplatil na svou roli

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Westernový snímek Vinnetou - Poslední výstřel provázely během natáčení kuriózní nehody i nečekané herecké manýry. Očekávaný závěr trilogie vyvolal silné emoce.
Vinnetou - Poslední výstřel

Vinnetou - Poslední výstřel

Zdroj: FOTO:Columbia Pictures / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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