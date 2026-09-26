Týden duševního zdraví na Vysočině. Nejen mladí lidé mluvili o místě v životěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Týden duševního zdraví na Vysočině. Nejen mladí lidé mluvili o místě v životě
Také v letošním roce se v novoměstské nemocnici konal Kemp mediků. Nabitý program měli jeho účastníci...
Další dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na porušování zákazu předjíždění kamionů realizovali včera na...
Další dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na porušování zákazu předjíždění kamionů realizovali včera na...
Horácká aréna už téměř rok láká tisíce návštěvníků sportovních i kulturních akcí. O to, aby nelákala také...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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