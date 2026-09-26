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Týden duševního zdraví na Vysočině. Nejen mladí lidé mluvili o místě v životě

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Téměř dva tisíce žáků, studentů a učitelů se účastnily letošních Týdnů duševního zdraví, které pořádá FOKUS Vysočina. Svůj program na Vysočině mají již za sebou tři města - Chotěboř, Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Letošním tématem je „Moje místo“.
Týden duševního zdraví na Vysočině. Nejen mladí lidé mluvili o místě v životě

Týden duševního zdraví na Vysočině. Nejen mladí lidé mluvili o místě v životě

Zdroj: FOKUS Vysočina
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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