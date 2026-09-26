Kozma chce proti Eckerlinovi přitvrdit. Nudné zápasy už dělat nechcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kozma chce proti Eckerlinovi přitvrdit. Nudné zápasy už dělat nechce
Makhmud Muradov zná soupeře pro jubilejní OKTAGON 100. Fanoušci vybrali Krzysztofa Jotka, takže v pražské...
Hanka Gelnarová v Liberci dostala amatérskou mistryni světa a Evropy Małgorzatu Popowicz, která šla do...
Oficiální částky zveřejněné nejsou, britská média ale mluví o celkovém balíku 200 milionů liber. Při dělení...
Sobotní turnaj ve Frankfurtu nabízí několik vyrovnaných duelů. Kurzy z hlavní karty favorizují Davida...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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- Legenda UFC složila opilce v klubu jedinou ranou. Pocit vítězství ji přešel hned, z klubu raději zmizela
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