Rajčat je na záhonech víc, než stihnete sníst. Usušte je v troubě za 2 hodiny a ve sklenici s olejem vydrží klidně rok

Každý zahrádkář to zná. Koncem srpna dozrávají rajčata rychleji, než je rodina stíhá krájet do salátů, a začátkem září se záhony mění v nekontrolovatelnou červenou záplavu. Právě tehdy přichází ke slovu trouba, nejdostupnější nástroj, který z přebytků během jediného odpoledne vytvoří koncentrovanou surovinu do těstovin, pomazánek, focaccií i zapékaných zeleninových mís. Stačí plech, pečicí papír a čtyři teplotní stupně.
Čtyřfázový režim: proč klesající teplota funguje
V českém kuchařském prostředí koluje osvědčený postup, který pracuje s postupným snižováním žáru. Rajčata, rozpůlená nebo rozčtvrcená, osolená, případně posypaná sušeným oreganem, putují na plech vyložený papírem a vstupují do trouby nastavené na horký vzduch.
Harmonogram vypadá takto:
Fáze Teplota Doba 1. 180 °C 20 minut 2. 160 °C 20 minut 3. 140 °C 20 minut 4. 120 °C 20 minut Dosušení 100 °C cca 60 minut
Mezi jednotlivými stupni se vyplatí na okamžik pootevřít dvířka a nechat uniknout nahromaděnou páru. Celkem zabere proces zhruba 140 minut.
Logika za klesajícím žárem dává kulinární smysl: vysoký úvodní stupeň rychle stáhne povrchovou vodu a zmenší objem plodů, střední fáze zahušťují cukry a kyseliny, závěrečná stovka pak šetrně dojde střed, aniž by povrch připálila. Právě příliš prudký žár na konci vede k takzvanému „zatvrdnutí povrchu“ (case hardening), kdy kůžička vypadá hotově, jenže uvnitř zůstává vlhkost, která později způsobí plíseň. Proto je pomalý závěr klíčový.
Které odrůdy ze záhonu se hodí ke sušení nejlépe
Sušit lze v zásadě každé zdravé, pevné rajče. Rozdíly ve výsledku ale bývají markantní. Malá cherry rajčata a podlouhlé švestkové typy (Roma, San Marzano) obsahují vyšší podíl sušiny a méně šťávy, takže se v troubě koncentrují rychleji a výsledek chutná intenzivněji. Velká salátová a masitá rajčata naopak nesou tolik vody, že sušení trvá výrazně déle a hotové kousky zůstávají plošší v chuti.
Z české hobby nabídky se na záhonech nejčastěji objevují tyčková rajčata, třeba tradiční Stupické polní rané ze sortimentu SEMO, keříčkové odrůdy a stále populárnější cherry. Pro sušení v troubě doporučujeme vybírat právě ty menší, masité plody a vodnatější kusy raději směřovat do omáček a protlaků, kde naráz spolknou větší objem úrody.
Orientační výtěžnost stojí za zmínku: rajčata obsahují přibližně 94 % vody. Kilogram čerstvých plodů tak po důkladném vysušení vydá jen asi 60–70 gramů opravdu suchého produktu. U měkčí polosušené verze, kterou troubový postup typicky dodá, bude výtěžek vyšší; na malou 250ml sklenici počítejte s půldruhým až dvěma kilogramy čerstvých rajčat.
VIDEO Srpnová a zářijová nadúroda: kdy sušení dává největší smysl
Podle
sezónního kalendáře Ministerstva zemědělství spadá sklizeň polních rajčat v Česku do období od června do října. Český zahrádkářský svaz upřesňuje, že právě září představuje absolutní vrchol, kdy záhony chrlí plody rychleji, než je možné spotřebovat čerstvé.
Troubový postup v tu chvíli funguje jako elegantní záchranná brzda. Během jedné várky promění přezrávající rajčata v koncentrovanou surovinu, kterou by jinak rodina nestihla zužitkovat. Menší objem hotového produktu šetří místo v lednici, snadné dávkování po troškách zase rozloží letní nadbytek do podzimních a zimních jídel.
Když přebytků přeteče opravdu přes hlavu, nebo jsou plody prasklé, měkké a vodnaté, vyplatí se sáhnout po klasice: rajská omáčka, kečup, protlak. Na litr tenčí omáčky padá zhruba 2,3 kilogramu čerstvých rajčat, na hustší verzi kolem tří kilogramů a na domácí kečup až 3,4 kilogramu. Sušení a vaření se tak vzájemně doplňují podle toho, co záhon zrovna nabízí.
Olej ve sklenici: kde končí delikatesa a začíná riziko
Zalít polosušená rajčata kvalitním olivovým olejem s větvičkou tymiánu a stroužkem česneku: to zní lákavě a chuťově to funguje skvěle. Olej brání osychání povrchu, nese aroma bylinek a vytváří atraktivní vizuální dojem ve sklenici. Jenže právě tady začíná bezpečnostní šedá zóna.
Olej sám o sobě představuje konzervační prostředek jen omezeně. Vytváří prostředí s minimálním přístupem kyslíku, a právě v takových podmínkách může růst bakterie Clostridium botulinum, původce botulismu. Riziko stoupá u nízkokyselých surovin a kyselost rajčat kolísá podle odrůdy, stupně zralosti i podmínek pěstování. Podle
University of Minnesota Extension se proto všechny domácí rajčatové výrobky určené k delšímu uchování mají acidifikovat, tedy přidat citronovou šťávu nebo ocet.
Pro bylinky a koření v oleji platí ještě přísnější pravidla. Sušené bylinky a komerčně sušený česnek jsou bezpečnější varianta, ale i tak odborníci doporučují spotřebovat takový olej do tří měsíců. Čerstvý česnek v oleji patří výhradně do lednice a maximálně na čtyři dny.
Praktické doporučení tedy zní:
Rychlá spotřeba (do 1–2 týdnů): polosušená rajčata v oleji v lednici, ideální kulinární zážitek. Střednědobé skladování (1–3 měsíce): důkladněji vysušené kousky v oleji, v lednici, se sušenými bylinkami. Dlouhodobé uchování (4–12 měsíců): plně vysušená rajčata skladovaná nasucho ve vzduchotěsné nádobě, případně v mrazáku. Jak poznat správně dosušená rajčata: test po vychladnutí
Teplé kousky vždycky působí měkčí a poddajnější, než ve skutečnosti jsou. Proto se správnost vysušení kontroluje až po úplném vychladnutí. Zelenina určená k delšímu skladování má být tuhá až křehká, bez viditelné vlhkosti po rozkrojení a zmáčknutí. Pro rychlou „delikatesní“ verzi do olejové sklenice mohou rajčata zůstat ohebná a poddajná, ale po stisknutí z nich nesmí vytékat šťáva.
Trouba oproti sušičce potravin dodává méně uniformní výsledek: některé kusy budou spíš pečené, jiné skutečně suché. Sušička nabízí rovnoměrnější proudění vzduchu a zvládne rajčata za 3,5 až 4,5 hodiny, zatímco trouba bývá podle odborných zdrojů dvakrát až třikrát pomalejší. Kdo ale nemá sušičku a chce zachránit srpnovou nadúrodu, trouba poslouží spolehlivě; stačí počítat s tím, že výsledek bude aromatičtější a „pečenější“ než kupovaná sušená rajčata z obchodu, a podle toho přizpůsobit skladování.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková