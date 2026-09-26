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JZD, kolektivizace i politické procesy. Ostrava připomíná temnou kapitolu zemědělství

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Návštěvníci ostravského Národního zemědělského muzea mohou od včerejšího dne zhlédnout výstavu Ostravská JZD (1949 – 1978). Jak uvedlo muzeum, tato výstava připomíná kolektivizaci a zaměřuje se na budování a hospodaření Jednotných zemědělských družstev v ostravské aglomeraci po roce 1949.
JZD, kolektivizace i politické procesy. Ostrava připomíná temnou kapitolu zemědělství

JZD, kolektivizace i politické procesy. Ostrava připomíná temnou kapitolu zemědělství

Zdroj: Národní zemědělské muzeum
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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