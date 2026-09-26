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Boeingu selhaly v Bratislavě oba motory. Pilot neměl sebemenší šanci

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Únorový den roku 1999 přinesl na Slovensko dramatický okamžik, kdy se těžký nákladní letoun s desítkami technických závad pokusil vzlétnout. Co následovalo, ukázalo, jak tenká je hranice mezi rutinním odletem a totální havárií.
Boeingu selhaly v Bratislavě oba motory. Pilot neměl sebemenší šanci

Boeingu selhaly v Bratislavě oba motory. Pilot neměl sebemenší šanci

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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