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Kadeřnice doporučuje ženám po 60 tuhle 1 barvu vlasů. Ubere vám roky v obličeji

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V kadeřnictví padne po šedesátce skoro pokaždé stejná věta: hlavně ať to zakryje šediny. Kadeřnice dnes ale radí něco úplně jiného než před deseti lety a rozdíl v zrcadle bývá překvapivě velký. Stačí posunout odstín správným směrem.
Kadeřnice doporučuje ženám po 60 tuhle 1 barvu vlasů. Ubere vám roky v obličeji

Kadeřnice doporučuje ženám po 60 tuhle 1 barvu vlasů. Ubere vám roky v obličeji

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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