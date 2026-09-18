Kadeřnice doporučuje ženám po 60 tuhle 1 barvu vlasů. Ubere vám roky v obličeji

V kadeřnictví padne po šedesátce skoro pokaždé stejná věta: hlavně ať to zakryje šediny. Kadeřnice dnes ale radí něco úplně jiného než před deseti lety a rozdíl v zrcadle bývá překvapivě velký. Stačí posunout odstín správným směrem.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Teplá medová blond vede v salonech
Když mají odbornice vybrat jediný odstín, který zralé ženě nejvíc prospěje, mluví o teplé medové až zlatavé blond. Do stejné rodiny patří karamelová, béžová a máslová. Všechny spojuje teplo, které se ve vlasech odráží jako světlo a rozjasní pleť kolem obličeje.
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„Do popředí se dostávají jemné, hluboké odstíny jako máslová blond, krémové béžové tóny, teplé karamelové hnědé nebo sofistikované měděné nuance,“ uvedla pro Notino Beauty Blog kadeřnice Helena Štrohalmová z Art & Beauty Salonu.
Nejlépe tyhle tóny vyzní na pleti s teplým nebo neutrálním podtónem.
Foto: Unsplash.com Všechno rozhoduje kontrast
Deset let z tváře nesmaže žádná barva a slibovat to by bylo naivní. Princip kontrastu ale funguje spolehlivě a právě on stojí za tím, proč jedna hlava vypadá svěže a druhá unaveně.
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Pleť postupem let ztrácí pigment a světlá. Sytě tmavá hnědá nebo černá pak u tváře vytvoří ostrý předěl, ve kterém vystoupí vrásky, stíny pod očima i pigmentové skvrny. Výraz působí přísněji, než ve skutečnosti je.
Teplejší a světlejší odstín ten předěl změkčí. Obličej dostane víc světla a rysy vypadají jemněji.
Pravidlo jednoho až dvou tónů
Kadeřnice opakují jedno jednoduché vodítko. Nová barva by měla být zhruba o jeden až dva tóny světlejší než ta přirozená.
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Takhle malý posun vypadá věrohodně a hlavně skoro odstraní problém s odrosty. Hranice mezi barvou a dorůstajícími bílými vlasy se ztratí, takže do salonu nemusíte tak často.
Foto: Shutterstock.com Jednolitá barva působí ploše, i když je teplá
I ten nejhezčí odstín zklame, když se nanese od kořínků ke konečkům v jediném tónu. Vlasy nemají hloubku, světlo se nemá od čeho odrazit a účes opticky splaskne. U jemných vlasů, kterých s věkem ubývá, je to znát nejvíc.
V salonech se proto pracuje s několika blízkými tóny najednou. Jemný melír, babylights nebo balayage rozehrají ve vlasech světlo a stín, vlasy získají objem a šediny se v nich rozptýlí.
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Zvlášť se vyplatí prosvětlit prameny kolem obličeje. Rozjasní pleť a zvýrazní oči, přičemž jde o mnohem menší zásah než přebarvení celé hlavy.
Čemu se po šedesátce raději vyhnout
Ledově platinová a popelavá blond plnily salony roky, jenže na zralé pleti vyznívají tvrdě a tvář vedle nich vypadá bledší. Údržba je navíc náročná a každý odrostlý kořínek je hned vidět.
Druhým extrémem zůstává sytě černá a velmi tmavě hnědá. Zakryjí šediny nejspolehlivěji ze všech, jenže přesně ony vytvoří ten kontrast, kvůli kterému obličej ztěžkne.
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