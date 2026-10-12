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Vyhlašujeme nejhorší důchody na světě. Proti těmto 34 zemím se mají senioři v Česku skvělePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nadávat na nízký důchod patří v Česku skoro k dobrému tónu. Čerstvý […]
Vyhlašujeme nejhorší důchody na světě. Proti těmto 34 zemím se mají senioři v Česku skvěle
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 12.10.2026 03:19
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