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V pondělí ve 20:00 neopouštějte domovy: ČT2 vytáhne film o největší národní ikoně

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Třináct let natáčení. Osm set hodin záběrů. Jeden muž, jehož proměnu z disidenta ve státníka zachytily kamery bez cenzury. Připravte se na večer, který odhalí, co se děje, když zhasnou reflektory.
V pondělí ve 20:00 neopouštějte domovy: ČT2 vytáhne film o největší národní ikoně

V pondělí ve 20:00 neopouštějte domovy: ČT2 vytáhne film o největší národní ikoně

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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