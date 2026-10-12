V pondělí ve 20:00 neopouštějte domovy: ČT2 vytáhne film o největší národní ikoně

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Pondělí. Den, kdy se nechce vstávat, pracovní týden se zdá nekonečný a večer potřebujete něco, co vás vtáhne jinam. Co kdybyste místo další reality show nahlédli do skutečného zákulisí moci? Do míst, kam běžné kamery nikdy nesměly. Do okamžiků, kdy nejvyšší představitel státu bojuje s kravatou, zkouší si intonaci projevu a s humorem komentuje organizační chaos.
Není to thriller, ale napětí vás nepustí. Není to komedie, ale smát se budete. Žánr? Časosběrný biografický dokument, který třináct let mapoval proměnu člověka v ikonu. Rozpočet? Nekonečná trpělivost a absolutní důvěra. Výsledek? Strhující pohled na historii bez předem napsaného scénáře.
Když se zavřou dveře Pražského hradu
Občan Havel z roku 2008 sleduje prezidenta Václava Havla v letech 1992 až 2005. Režisér Pavel Koutecký dostal výjimečnou důvěru – kamery mohly zachytit vše. Bez zásahů do střihu. Bez cenzury.
Výsledkem je 119minutový snímek, který odkrývá kontrast mezi oficiálním obrazem a realitou. Zatímco televize ukazovaly státníka v dokonale vyžehleném obleku, tento dokument odhaluje stejného muže pár minut předtím – nervózního, lidského, vtipného. Mapuje jeho cestu od neformálního disidenta k nejvyššímu představiteli uvězněnému v protokolu vysoké politiky.
Kamera zachycuje intimní momenty na Pražském hradě i v soukromé rezidenci. Nácviky děkovných řečí. Rozčilování nad špatně ušitými košilemi. Neplánované manévry při návštěvě Billa Clintona v jazzovém klubu. Právě tato nehraná lidskost udělala z filmu fenomén.
Tragédie, která málem pohřbila celý projekt
Na jaře 2006 Pavel Koutecký tragicky zahynul při pádu z rozestavěné výškové budovy. Projekt zůstal nedokončený. Před tvůrci, kteří se ujali dokončení – režisérem Miroslavem Jankem, střihačkou Antonií Jankovou a producentkou Jarmilou Polákovou – stál zdrcující úkol.
Více než 800 hodin surového materiálu. Žádný původní scénář. Jen porozumění Kouteckého vizi. Z úcty k zesnulému autorovi se probírali archivem a sestříhali finální dílo, které dnes patří mezi klenoty české kinematografie.
Hvězdné zákulisí a absolutní důvěra
Václav Havel nezasahoval do výsledného střihu. Kamera ho zachycovala i v momentech osobního smutku či zdravotních krizí. Po boku první dámy Olgy Havlové i pozdější manželky Dagmar Havlové. Při setkáních s Billem Clintonem, Madeleine Albrightovou, Jacquesem Chiracem, Václavem Klausem, Milošem Zemanem nebo členy Rolling Stones.
Snímek nabízí fascinující náhled do absurdních situací. Diváci vidí úzkosti, neplánovaná selhání i momenty ryzího humoru. Právě tento kontrast mezi protokolem a realitou dělá z dokumentu mimořádný zážitek.
Diváci i kritici: Poctivý dokument bez cenzury
Sílu filmu potvrzují reakce veřejnosti. „I když si to mnozí z nich nepřipouštějí, tak i politici jsou jenom lidé. Unikátní pohled do soukromí naší bývalé hlavy státu je absurdním dramatem i groteskou a jak to tak v životě bývá, střídají se tu věci humorné s těmi vážnými. Poctivý dokument, který divákovi neprezentuje názory svých tvůrců, ale sledovaného objektu,“ píše jeden z diváků na ČSFD.
Filmová recenze na ČT24 vyzdvihla uměleckou hodnotu: „Kouteckého snímek se vyhýbá senzačním obrázkům. I intimní osobní momenty jsou prezentovány velmi civilně. Okamžiky rozpaků, jisté nemotornosti, nedorozumění či netrpělivosti prezidenta lidsky dokreslují. Film minimálních efektů a velkého přesahu – tak, jak má dobrý film být,“ hodnotí recenzent.
Mimořádný počin si vysloužil prestižní cenu Český lev za nejlepší dokumentární film za rok 2008 a ovládl také festival Finále Plzeň, kde tvůrci převzali cenu Zlatý ledňáček.
Zdroj: youtube.com
Pondělní večer, který stojí za to
Časosběrný dokument Občan Havel uvede stanice ČT2 v pondělí 12. 10. 2026 od 20:00 do 22:10. Připravte se na večer plný nehraných emocí, osobitého humoru a pohledu do historie, jakou jste dosud neviděli.
Třináct let natáčení. Tragédie, která málem pohřbila celý projekt. Výsledek, který odhaluje, že i ti nejmocnější jsou jenom lidé. Pustíte si to?
Zdroje článku: Wikipedie, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský