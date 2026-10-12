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Mění se výpočet důchodů manželů. Má to 1 velký problém, který se může týkat i vás a moc se o něm nemluví

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Stačí dva ověřené podpisy na jednom formuláři a manželé si trvale propojí […]
Mění se výpočet důchodů manželů. Má to 1 velký problém, který se může týkat i vás a moc se o něm nemluví

Mění se výpočet důchodů manželů. Má to 1 velký problém, který se může týkat i vás a moc se o něm nemluví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 03:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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