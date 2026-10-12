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Zahrádkáři varují: chyby s listím dělá na podzim skoro každý. Na jaře pak trávník nezazelená

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Sníh na jaře odtaje a místo zeleného koberce se objeví hnědé skvrny zplihlé trávy, někde dokonce s bělavým povlakem. Většina majitelů zahrad to svede na tuhou zimu. Příčina ale obvykle sahá o několik měsíců zpátky, do doby, kdy se na trávník snášely listy ze stromů. Úklid listí vypadá jako jednoduchá podzimní povinnost. Právě kolem něj […]
Zahrádkáři varují: chyby s listím dělá na podzim skoro každý. Na jaře pak trávník nezazelená

Zahrádkáři varují: chyby s listím dělá na podzim skoro každý. Na jaře pak trávník nezazelená

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 03:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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