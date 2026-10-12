Zahrádkáři varují: chyby s listím dělá na podzim skoro každý. Na jaře pak trávník nezazelená

Sníh na jaře odtaje a místo zeleného koberce se objeví hnědé skvrny zplihlé trávy, někde dokonce s bělavým povlakem. Většina majitelů zahrad to svede na tuhou zimu. Příčina ale obvykle sahá o několik měsíců zpátky, do doby, kdy se na trávník snášely listy ze stromů.
Úklid listí vypadá jako jednoduchá podzimní povinnost. Právě kolem něj se ovšem drží několik zažitých zvyků, které trávníku spíš ublíží, než pomohou.
Proč se trávník pod listím dusí
Tráva potřebuje i na podzim světlo, aby si před zimou vytvořila zásoby. Světla v téhle části roku ubývá každým týdnem, a tak se trávě počítá každá hodina, kdy na ni svítí slunce. Vrstva listí přitom:
Přečtěte si také: Češi neví, že mytí syrového masa ve dřezu může být nebezpečné. Opakují stejné chyby sebere trávě světlo; zabrání proudění vzduchu; drží pod sebou vlhkost, takže porost zůstává mokrý celé dny.
Škodit začne už nevelké množství listí, na silný nános se tedy čekat nevyplatí.
Ve vlhku a tmě se daří houbovým chorobám. Nejznámější z nich je plíseň sněžná, která trávník napadá už během podzimu a zimy. Zrádné je, že škody bývají vidět až po roztátí sněhu. Kde ležel silný nános listí, tráva často úplně odumře a zůstanou holá místa, která se musí na jaře dosévat.
Přečtěte si také: Důchodci v Rakousku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody Hrabání odložené na konec podzimu
Mnoho lidí nechá listí ležet a pustí se do hrabání až ve chvíli, kdy jsou stromy úplně holé. Jedno velké hrabání totiž působí jako menší dřina než několik malých. Jenže listí, které na trávě leží několik týdnů, mezitím stihne napáchat škody.
Rozumnější je uklízet průběžně, jakmile se na trávníku začne tvořit souvislejší vrstva. S hráběmi přitom nikdo nemusí chodit po zahradě denně. Stačí se k trávníku pravidelně vracet po celou dobu, kdy stromy shazují listí.
Mulčování sekačkou až do zimy
Kdo nechce hrabat, může listí posekat mulčovací sekačkou. Sekačka listy rozmělní na drť, která sklouzne do trávníku a z povrchu prakticky zmizí. Dole u země se postupně rozloží a půdu obohatí. U slabší vrstvy listí tak ušetříte spoustu práce.
Přečtěte si také: Ani rohlík, ani jogurt. Češi po 60 objevili snídani z Japonska. Po rýži s rybou a miso polévkou nemáte hlad až do oběda Mulčování listí sekačkou dává smysl jen do doby, kdy je půda u povrchu ještě teplá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Háček je v načasování. Rozklad zajišťují půdní mikroorganismy a ty pracují jen v teple. Podle výrobce zahradní techniky Husqvarna se do mulčování vyplatí pouštět, jen dokud má půda u povrchu alespoň 6 °C. Když se ochladí, rozdrcené listí na trávníku jen leží a zvyšuje riziko plísní. Listy, které spadnou po posledním sekání, proto patří do hrábí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Teplota půdy u povrchu Co se děje s rozdrceným listím Co s listím dělat alespoň 6 °C rozloží se u země a půdu obohatí posekat mulčovací sekačkou pod 6 °C jen leží na trávníku a zvyšuje riziko plísní shrabat Odbytá poslední seč
Poslední sekání sezony rozhoduje o tom, v jaké kondici trávník vstoupí do zimy. Tráva by měla zůstat vysoká zhruba 5 centimetrů. Pokud ji zkrátíte víc, bude citlivější na mráz.
Přečtěte si také: Češi přišli na geniální způsob, jak uvolnit ucpaný nos kostkou ledu. Zabere to 30 vteřin a stojí to 0 Kč
Aby přes zimu na trávníku nic nezůstalo, radí trávníkář Tomáš Šena zapnout při posledním sekání sběr do koše. Nůž sekačky by měl být nabroušený. Sekačka s košem tak zároveň poslouží k závěrečnému úklidu zbylého listí před zimou.
Shrabané listí končí jako odpad
Shrabané listí patří na kompost, kde se z něj stane cenná organická hmota. Nejlépe se rozkládá ve směsi se zelenou hmotou ze zahrady, protože samo nese hlavně uhlík a dusík mu chybí. Když se ho nashromáždí hodně, dá se z něj připravit takzvaná listovka. Než se z listí stane listovka, uplyne zhruba jeden až dva roky. Rozdrcené listí tlí rychleji.
Shrabané listí se na kompostu nejlépe rozkládá ve směsi se zelenou hmotou ze zahrady. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Úklid trávníku navíc neznamená, že ze zahrady musí zmizet každý lístek. Hromada listí doplněná několika větvemi v odlehlém rohu zahrady poslouží přes zimu jako úkryt ježkům, kteří si hnízdo k zimnímu spánku stavějí právě z listí a trávy. Schovají se do ní i další drobní živočichové. Pro trávník je hlavní, aby takový koutek ležel mimo něj.
Přečtěte si také: Češi vůbec neví, co znamená symbol ryby na zadním skle auta. Je to symbol starý téměř 2 000 let
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/myty-o-listi-v-zahrade-proc-nevadi-na-listi-rez-hrusnova-a-proc-kompostovat-i-listi-oresaku-32734.html, https://energozrouti.cz/clanek/rijen-priprava-travniku-na-zimu, https://www.husqvarna.com/cz/objevujte-a-ucte-se/jak-mulcovat-travu-a-listi/, https://energozrouti.cz/clanek/zahradnici-varuji-mokre-listi-na-zahrade-nikdy-nedavejte-na-jare-byste-se-divili-proc-tu-nic-nekvete, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-travnik-v-rijnu-40238535, https://www.denik.cz/zahrada/listi-kompost/, https://cnn.iprima.cz/jak-vypada-prubeh-jezciho-roku-kdy-mu-pomahat-a-cim-mu-neublizit-489593, https://www.denik.cz/zahrada/podzim-travnik-pece/