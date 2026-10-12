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Na Litomyšli se samy zamykají dveře a teplota v místnosti náhle klesá. Za oběma jevy stojí chyba v půdorysu

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Litomyšlský zámek má svou pověst o prokleté marnivé hraběnce. Studené závany a samovolně zapadající dveře ale mohou pramenit z nezvyklé dispozice renesanční stavby.
Na Litomyšli se samy zamykají dveře a teplota v místnosti náhle klesá. Za oběma jevy stojí chyba v půdorysu

Na Litomyšli se samy zamykají dveře a teplota v místnosti náhle klesá. Za oběma jevy stojí chyba v půdorysu

Zdroj: Foto: Michal Louč / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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