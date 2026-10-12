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Stará tuzexová poukázka se prodala za milion korun. Máte ji doma?

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Věděli jste, že někdy nám mohou staré věci po letech vydělat pěkné peníze? Své o tom ví nejen sběratelé, ale i ostatní nadšenci. Pokud tedy máte doma nějaké starší mince, bankovky, nebo třeba nádobí jako dědictví po babičce, je možné, že si jejich prodejem můžete přilepšit. A často se nejedná o malé peníze.
Stará tuzexová poukázka se prodala za milion korun. Máte ji doma?

Stará tuzexová poukázka se prodala za milion korun. Máte ji doma?

Zdroj: Peníze
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 03:10

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