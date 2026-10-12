Stará tuzexová poukázka se prodala za milion korun. Máte ji doma?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stará tuzexová poukázka se prodala za milion korun. Máte ji doma?Zdroj: Peníze
Článek byl publikován 12.10.2026 03:10
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