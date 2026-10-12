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Tahle 1 věc na kalhotách je podle stylistů největší prohřešek po padesátce. Má ji 8 z 10 Češek a postava pak působí silnější

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Letní oblečení se teď stěhuje do krabic na skříň a právě to je ideální chvíle podívat se na něj kritickým okem. Jeden detail na kalhotách totiž umí pokazit i jinak pěkně sladěný outfit. Stylisté se na něm přitom shodují nečekaně jednomyslně.
Tahle 1 věc na kalhotách je podle stylistů největší prohřešek po padesátce. Má ji 8 z 10 Češek a postava pak působí silnější

Tahle 1 věc na kalhotách je podle stylistů největší prohřešek po padesátce. Má ji 8 z 10 Češek a postava pak působí silnější

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 03:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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