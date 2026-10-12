Tahle 1 věc na kalhotách je podle stylistů největší prohřešek po padesátce. Má ji 8 z 10 Češek a postava pak působí silnější

Letní oblečení se teď stěhuje do krabic na skříň a právě to je ideální chvíle podívat se na něj kritickým okem. Jeden detail na kalhotách totiž umí pokazit i jinak pěkně sladěný outfit. Stylisté se na něm přitom shodují nečekaně jednomyslně.
Přesně spočítané to nikdo nemá. Stačí se ale v létě projít parkem, lázeňskou kolonádou nebo náměstím a je jasné, že jde o hodně rozšířený zvyk.
Problém je tam, kde nohavice končí
Řeč je o délce. Konkrétně o kalhotách, jejichž lem končí zhruba v polovině lýtka, tedy o klasických capri neboli tříčtvrťácích. Právě v tomhle místě má noha největší obvod. Vodorovná linie lemu ji v tom místě rozdělí, takže působí kratší a zároveň mohutnější.
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Zkrácená dolní polovina těla se pak promítne do celé siluety, která vypadá podsaditější. Americká stylistka a certifikovaná image konzultantka Jennifer Connolly upozorňuje, že rozhodují opravdu malé vzdálenosti. Pár centimetrů nahoru nebo dolů dokáže celkový dojem úplně otočit.
Foto: Freepik.com Proč je ženy nosí pořád dál
Důvod je pochopitelný. V horkém dni se v nich člověk nezapotí jako v dlouhých kalhotách a přitom zakryjí víc než šortky. Kdo si je jednou oblíbil, sahá po nich každé léto ze zvyku.
Nejvíc ale škodí ženám menšího vzrůstu a těm, které mají plnější lýtka. U nich je zkracující efekt vidět nejvíc.
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Pokud se tříčtvrťáků nechcete vzdát, hlídejte si, kde přesně končí. Nejlépe vypadají tam, kde se noha zužuje. To znamená buď kousek pod kolenem, ještě nad lýtkem, nebo níž, kde se lýtko stáčí ke kotníku. Když váháte mezi dvěma délkami, vezměte tu delší.
Ještě jistější volbou jsou lehké kalhoty, které končí u kotníku nebo těsně nad ním. Odhalí nejužší část nohy, a tím celou postavu opticky protáhnou. Dobře fungují třeba úzké cigaretové kalhoty, které nosila už Audrey Hepburnová.
Pomůže pas i správné boty
Velký kus práce udělá vysoký pas. Opticky prodlouží spodní polovinu těla a vyrovná proporce, takže i kratší nohavice pak působí vyváženěji.
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Hodně záleží také na obuvi. Podpatek, klidně jen nízký, siluetu protáhne. Podobně pomohou boty v tělovém odstínu, které s nohou splynou. Těžké masivní boty nebo sandály s páskem kolem kotníku naopak nohu rozkouskují ještě víc.
Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.fajnstyl.cz/clanek/nejhorsi-kalhoty-pro-seniorky-tyto-strihy-jsou-trapne, https://awellstyledlife.com/are-capri-pants-still-in-style-this-year/, https://www.extrainspirace.cz/obrovska-modni-chyba-ceskych-seniorek-nosi-tenhle-model-ktery-uz-je-20-let-z-mody-a-mladi-se-jim-jenom-smejou/, https://zena-in.cz/clanek/zapomenuty-modni-trend-se-vraci-capri-kalhoty-umi-lichotit-ale-i-zkazit-postavu-jak-je-nosit-aby-vam-slusely, https://www.extrainspirace.cz/tento-strih-kalhot-opticky-prodlouzi-nohy-zenam-nad-50-o-5-cm-cesky-ho-v-regalech-ignoruji-a-netusi-o-co-prichazeji/, https://www.lifee.cz/modni-trend-ktery-temer-nikomu-neslusi-capri-kalhoty-jsou-zpet-i-kdyz-nam-zkracuji-nohy-a-deformuji-postavu-58a7f, https://www.offalyexpress.ie/news/lifestyle/1880552/how-to-wear-the-capri-pants-trend.html