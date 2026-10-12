Tahle stará stokoruna má dnes hodnotu 400 000 Kč. Poznáte ji hned, ale na první pohled by vás to nenapadlo

Zlatý třpyt, který zmátl celou republiku
Když se řekne stokoruna z roku 1912, většině lidí se vybaví rozměrná papírová bankovka s portrétem císaře. A právě tady začíná velké nedorozumění! Běžné papírové bankovky z tehdejšího oběhu mají hodnotu většinou jen v řádu stovek až jednotek tisíc korun. Skutečným pokladem, po kterém sběratelé doslova šílí, je masivní zlatá mince sto korun z roku 1912. Tahle kráska váží úctyhodných 33,88 gramů ryzího zlata 900 karátů a ve své době představovala majetek, za který si člověk mohl koupit celé hospodářství. Dnes? Za originální kus v perfektním stavu zaplatíte klidně přes 400 tisíc korun.
Mistrovské dílo z vídeňské mincovny, které přežilo monarchii
Příběh této ikonické mince se začal psát na sklonku existence Rakouska-Uherska. Návrh vytvořil legendární medailér Stefan Schwartz, jehož precizní portrét stárnoucího císaře Františka Josefa I. fascinuje odborníky dodnes. Mince byla vyražena ve vídeňské mincovně bez mincovní značky, což jí dalo označení BZ a odlišuje ji od maďarských variant. Tady přichází ta nejdůležitější informace: originální ročník 1912 vznikl v extrémně nízkém nákladu pouhých 3 591 kusů! Právě tahle neuvěřitelná vzácnost v kombinaci s dokonalým řemeslným zpracováním dělá z této mince jeden z nejcennějších numismatických pokladů naší historie.
Jak poznat pravý originál od investičního zlata
Tady musíte dávat velký pozor, protože právě kolem těchto mincí vzniklo nejvíc mýtů. Rakouská mincovna totiž po první světové válce razila oficiální novoražby zlatých stokorun s letopočtem 1915 v milionech kusů. Ty se dnes prodávají jen jako běžné investiční zlato za cenu kovu, tedy zhruba za 80 až 100 tisíc korun. Pokud však máte originální ražbu z let 1909 až 1914 s ročníkem 1912, držíte v ruce sběratelský klenot! Zásadní roli hraje stav mince. Certifikované kousky v hodnocení NGC PL 62 CAMEO vykazují úchvatný kontrast mezi zrcadlovým polem a matovaným reliéfem. Jak potvrzuje odborný numismatický portál Aurea Numismatika: U zlatých stokorun Františka Josefa I. je nutné striktně rozlišovat investiční novoražby s ročníkem 1915 a původní ražby z let 1909 až 1914. Originální ročník 1912 měl náklad jen 3 591 kusů. Pokud se mince dochovala ve stavu Prooflike či Cameo bez zásahu či mikroškrábanců, numismatická hodnota přesahuje hranici 350 až 400 tisíc korun.
Pohádková cena, která vám může změnit život
Zatímco v době svého vzniku sloužila tahle mince především jako reprezentační platidlo nejbohatších rodin monarchie, dnes jde o špičkovou investici. Na aukčních portálech se cena originálu v perfektním stavu pohybuje mezi 395 000 až 400 000 korunami. Jenže pozor, ne každá stokoruna z roku 1912 znamená výhru v loterii! Jak upozorňuje jeden ze sběratelů v diskusi na portálu Aukro: Přesně na tenhle článek jsem skočil. Našel jsem po prababičce stokorunu z roku 1912 a už jsem plánoval, co si za ty statisíce koupím. V numismatice mi vysvětlili, že ta drahá je těžká zlatá mince a můj papír z oběhu má cenu tak na dvě večeře. Proto než odnesete staré truhly nebo krabice na smetiště, pořádně se podívejte do všech tajných přihrádek. Možná tam na vás čeká opravdový poklad z dob císaře pána!
Zdroje článku: numisbids.com, en.wikipedia.org, Aukční rekordy | AUREA Numismatika, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková