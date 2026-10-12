Lidé vyhazují staré československé bankovky, aniž tuší, že některé se prodávají za desítky tisíc korun

Rozdíl mezi bankovkou hodnou pár stokorun a exemplářem za statisíce často spočívá v detailu, který laik přehlédne: v jediném písmenu série, v textu na ochranném proužku nebo v absenci drobného grafického symbolu na rubu. Československá a raně česká platidla dnes představují živý sběratelský segment, kde cenu neurčuje samotné stáří, ale úzký souběh pěti faktorů: vzoru a letopočtu, konkrétní série, výrobní odchylky či chyby, zachovalosti papíru a existence reálného trhu kupců. Právě proto může v zásuvce ležet kus za osmnáct tisíc vedle kusu, který nemá jinou hodnotu než nominální výměnu u přepážky České národní banky.
Tři cenové hladiny, které ukazují propast mezi běžným a vzácným kusem
Nejdramatičtější český příklad posledních let pochází z aukčního domu Bankovky.com: dvousetkoruna vzoru 1993, do jejíhož papíru se omylem dostala ochranná páska s textem „REPUBLIQUE DU ZAIRE“, dosáhla příklepu 360 000 Kč. Podle
oficiálního vysvětlení ČNB papírna zpracovávala zakázku pro Kongo a proužek určený pro africkou emisi skončil v české bankovce. Skutečná výrobní záměna, doložitelná a ověřitelná.
O řád níž, ale stále vysoko nad nominální hodnotou, se pohybuje dvoutisícikoruna z roku 2007 série E 15. V aktuální nabídce pražského obchodu Macho & Chlapovič stojí 18 300 Kč, tedy devítinásobek nominální hodnoty. Rozhoduje písmeno série a zachovalost blízká neobíhanému stavu.
Na opačném konci spektra leží běžné stokoruny, dvousetkoruny a pětisetkoruny vzoru 1993. Ty ČNB od 31. 1. 2007 přijímá k bezplatné výměně na pobočkách v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Sběratelsky zajímavé se stávají teprve tehdy, když nesou první vzor bez grafického symbolu na rubu, mají neobvyklou sérii nebo zůstaly v perfektním stavu bez jediného přehybu.
Pět znaků, které doma prozradí potenciální raritu
Profesionální grading hodnotí centrování tisku, kvalitu okrajů, přehyby, mikrotrhliny i celkový vzhled papíru. Pro domácí předběžnou kontrolu ale stačí jednodušší postup:
Letopočet a nominál – zaměřte se na vzory 1993 a emise z roku 2007. Právě tady se skrývají nejpravděpodobnější přehlédnutelné varianty. Písmeno série – u dvoutisícikoruny hledejte sérii E, u dalších nominálů porovnejte sérii s veřejně dostupnými katalogy. Text na ochranném proužku – podržte bankovku proti světlu a přečtěte nápis. Cokoli jiného než standardní český text zasluhuje pozornost. Grafický symbol na rubu – u stokorun, dvousetkorun a pětisetkorun vzoru 1993 rozlišuje první a pozdější vzor právě přítomnost či absence tohoto prvku. Fyzický stav – kus bez přehybů, skvrn, natržení a amatérských zásahů (žehlení, lepení páskou, čištění) může mít řádově vyšší hodnotu než identická varianta v oběhovém stavu.
Jakmile bankovka projde tímto filtrem, má smysl ji vyfotografovat a poslat k nezávaznému posouzení do aukčního domu.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kde nechat kus ocenit a prodat bez sběratelských zkušeností
V Česku fungují dva hlavní specializované kanály přístupné i naprostým laikům. Bankovky.com nabízí bezplatné ocenění celé sbírky a následně tři cesty: okamžitý odkup, komisní prodej, nebo zařazení do aukce s anonymním dražením, kde vítězí nejvyšší nabídka. Macho & Chlapovič provozuje prodejnu v pražské Biskupské 8, kde přijímají materiál osobně, provádějí odborné zhodnocení a navrhují výkup nebo aukční cestu. Stačí předem zaslat fotografie e-mailem a získat předběžný odhad.
U cennějších exemplářů doporučujeme aukční dům před anonymním bazarem. Aukce zajistí transparentní soutěž kupců a zpravidla dosáhne vyšší realizované ceny než přímý prodej.
Proč největší šance na překvapivý nález leží v zásuvkách z devadesátých let
Meziválečné unikáty (pětitisícikoruna z roku 1919 dosáhla v aukci 25 680 000 Kč) patří do jiné kategorie. Ty v běžné domácnosti prakticky nečekají. Reálnou šanci na překvapení mají pozdní československé a první české emise. Bankovky z přelomu osmdesátých a devadesátých let se běžně schovávaly do obálek, mezi stránky knih, do dokumentových desek. Albín Brunovský navrhl poslední ucelenou československou sérii vydávanou od roku 1985 a řada těchto kusů přežila v rodinách dodnes. Zelená stokoruna s Gottwaldem po listopadu 1989 často končila poškozená: lidé ji přelepovali, škrtali, trhali. Zachovalý exemplář je dnes o to vzácnější.
Jan Jelínek v rozhovoru pro
Rádio Impuls v září 2026 potvrdil, že sběratelství mincí a bankovek v Česku sílí a přitahuje i mladší generaci. Trh zůstává likvidní, aukční kalendáře plné a specializované firmy průběžně přijímají nový materiál. Jak kus doma neznehodnotit ještě před oceněním
Bankovku ukládejte narovnanou do inertního obalu bez PVC. Žádné kancelářské sponky, žádná izolepa, žádné pokusy o vyžehlení přehybů nebo vyčištění skvrn. Při manipulaci pomohou bavlněné rukavice. Skladujte mimo přímé sluneční záření, v prostředí se stabilní vlhkostí a teplotou. Každý amatérský zásah, i dobře míněný, snižuje hodnotu exempláře v očích profesionálního gradingu.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Macho & Chlapovič, Bankovky, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková