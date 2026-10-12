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Hrad Švihov přežil příkaz k demolici díky vodnímu příkopu. Demoliční četa nechala stát to, co nemohla vysušit

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Roku 1653 podepsal Ferdinand III. dekrety, podle nichž měl vodní hrad Švihov zmizet z mapy. Pevnost obklopená vodou z Úhlavy přesto přežila.
Hrad Švihov přežil příkaz k demolici díky vodnímu příkopu. Demoliční četa nechala stát to, co nemohla vysušit

Hrad Švihov přežil příkaz k demolici díky vodnímu příkopu. Demoliční četa nechala stát to, co nemohla vysušit

Zdroj: Motak.23 - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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