Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé dávají i 4 500 Kč. Berušku na klíček chtěl mít doma každý

Pár otáček klíčkem a červený brouček s černými tečkami se rozjel po kuchyňském stole. Kdo ho jako dítě měl, nejspíš si nejvíc pamatuje chvíli, kdy dojel až na kraj desky a místo pádu na zem sám zahnul. Dnes po těchto hračkách pátrají sběratelé a za pěkné kusy platí tolik, že by tomu v době normalizace nikdo nevěřil.
Jak beruška pozná hranu stolu
Celý trik se schovává pod krovkami. Beruška jezdí na třech kolečkách:
jedno roztáčí natahovací strojek; druhé se jen volně veze; třetí, nejmenší, je natočené do strany a při jízdě po rovině se desky vůbec nedotýká.
Když tykadla přejedou přes hranu stolu, poklesnou a zablokují volné kolečko. Hračka se tím nakloní, malé boční kolečko dosedne na desku a odtočí berušku zpátky od okraje. Dětem to připadalo jako kouzlo, přitom za tím stojí jen chytře vymyšlená mechanika. Na tenhle nápad ale nepřišli v Československu. Vychází z patentu německé firmy Schuco z roku 1936.
Z Vyškova přes Náchod do celého světa
Kolébkou berušky byl vyškovský závod Chirana. Od roku 1960 ji vyrábělo Kovodružstvo Náchod, pod jehož křídla se ve stejném roce dostala i semilská dílna bratří Sedláků, proslulá plechovými traktůrky. Zákazníci si broučka oblíbili, a tak k němu v Náchodě postupně přibyla další natahovací zvířátka i autíčka.
Vrchol zažila výroba v sedmdesátých letech, kdy z družstva odcházelo několik set tisíc hraček za rok. Převážná část mířila za hranice a vedení to bylo vhod, protože za vývoz přitékaly cenné valuty. Doma přesto beruška patřila k věcem, které měla na poličce skoro každá rodina s dětmi.
Kolik stála za normalizace
Za berušku tehdy v hračkářství stačilo dát pár korun. Pro srovnání, větší plechový traktůrek z téhož podniku přišel koncem sedmdesátých let zhruba na 50 Kčs a jeho výroba přitom vycházela dráže, než kolik za něj zaplatil zákazník.
Doplácet na každý kus se státu nechtělo, a tak v té době přišel shora pokyn vyrábět hračky víc z laciné umělé hmoty a méně z kovu.
Za kolik ji koupí sběratelé dnes
Nejvýš se cení berušky v perfektní kondici, u kterých přežila i původní krabička a klíček. V internetových dražbách za ně kupci platí 3 000 až 4 500 Kč. Běžně zachovalá červená beruška vynese obvykle 1 500 až 2 500 Kč. Konečná částka se ale u každé dražby liší podle toho, jak usilovně se přihazující o kus přetahují.
Nejvyšší částky padají za berušky v perfektním stavu s původní krabičkou a klíčkem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Prvním testem každého kupce je klíček. Beruška, která se po pár otáčkách rozjede, má u sběratelů úplně jinou váhu než kus s mrtvým strojkem, i kdyby vypadal sebelépe. Dál kupci sledují:
jestli hračce nic nechybí, jak dobře drží lak a jestli tělo nemá šrámy, zda se dochovala krabička.
U retro hraček obecně platí, že méně obvyklá barevná varianta dokáže cenu znatelně zvednout.
Proč sběratele zajímají jen staré kusy
Natahovací berušky se vyrábějí dodnes. Vyrábí je firma Kovap, která na náchodské družstvo navázala, a beruška u ní patří k nejprodávanějším hračkám vůbec. Sběratelé proto loví hlavně kusy z éry Kovodružstva. Na trhu se ale pohybují i novodobé napodobeniny z Asie, které starou berušku na první pohled připomínají, a tak zkušený kupec před nákupem zkoumá drobnosti ve zpracování.
Kdo při úklidu půdy objeví starou berušku, nejlépe udělá, když ji nabídne do dražby, protože přihazování nejspolehlivěji ukáže, kolik za ni lidé reálně dají. Podceněný inzerát s pevnou cenou láká překupníky, kteří podobné nabídky skoupí dřív, než si jich všimne kdokoli jiný. Víc berušek se vyplatí nabízet pohromadě, protože sběratel obvykle touží po úplné řadě.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/muzi-beruska-zetor-tatrovka-plechove-zazraky-nejen-na-klicek-40454319, https://forbes.cz/vic-tradicni-hracku-nesezenete-s-ceskymi-trakturky-si-hraji-ctyri-generace-deti-z-celeho-sveta/, https://forbes.cz/hracky-kovap-zdobily-vas-pokojicek-dnes-je-z-nich-milionovy-byznys/, https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ceske-plechove-hracky-dobyvaji-japonsko-ci-velkou-britanii-1376207, https://cc.cz/plechova-beruska-i-traktor-maji-pres-sedesat-let-a-jedou-na-vlne-retra-miri-za-hranice-a-na-policky/, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/806585/nemate-doma-poklad-z-pudy-za-socialisticke-hracky-dostanete-jmeni-tatrovka-za-stovky-tisic-a-dalsi.html, https://www.arecenze.cz/clanky/hracky-na-klicek-z-kovodruzstva-nachod-mel-kazdy-beruska-se-dnes-drazi-za-tisice-limitovany-trakturek-i-pres-100-000-kc/