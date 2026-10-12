Vakcína mRNA proti melanomu snížila riziko návratu o 49 %. Neučí imunitu v laboratoři, ale přímo v těle pacienta

Dne 19. srpna 2026 rozeslaly Merck a Moderna zprávu, na kterou onkologové čekali roky. Jejich vakcína intismeran autogene, známá také pod kódy V940 a mRNA-4157, splnila v globální studii fáze 3 INTerpath-001 oba hlavní cíle. Pacientům po operaci melanomu prodloužila období bez návratu nemoci i bez vzdálených metastáz, a to oproti samotné Keytrudě, tedy současnému standardu. Firmy výsledek označují za vůbec první pozitivní studii fáze 3 s protinádorovou mRNA terapií. Číslo 49 % přitom zaznělo už v lednu. Pochází z pětiletého sledování menší studie fáze 2b, která celý příběh odstartovala. Nejzajímavější je ovšem samotný princip. Slovo vakcína tu dostává nový obsah: preparát přichází na řadu až ve chvíli, kdy chirurg nádor vyřízne, a nese individuálně sestavený návod, podle kterého se má imunita konkrétního člověka naučit rozpoznat zbytky nemoci.
mRNA vakcína ušitá na míru jedinému nádoru
Výroba začíná tam, kde běžná léčba obvykle končí, tedy u vzorku odoperovaného nádoru. Lékaři k němu přidají odběr krve a obojí putuje k sekvenování. Přístroje porovnají DNA a RNA nádorových buněk se zdravou tkání a vyhledají mutace, které má jen nádor. Proprietární algoritmus z nich podle popisu Moderny vybere až 34 takzvaných neoantigenů. Jde o drobné úseky pozměněných bílkovin, o kterých se předpokládá, že je imunitní systém dokáže zachytit nejspolehlivěji.
Následuje výroba mRNA, která všech 34 cílů kóduje. Po injekci si tělo podle tohoto genetického receptu samo vytvoří příslušné proteinové fragmenty a vystaví je imunitním buňkám. Ty si je zapamatují a začnou pátrat po buňkách, které nesou stejné znaky. Americký Národní onkologický institut (NCI) uvádí, že personalizovaná mRNA vakcína vzniká po odběru vzorků zhruba za jeden až dva měsíce, u jedné ze studií Moderny přibližně za šest týdnů.
Rozdíl oproti buněčným imunoterapiím je zásadní. U CAR-T nebo TIL lékaři pacientovi imunitní buňky odeberou, v laboratoři je geneticky upraví nebo namnoží a pak je vrátí infuzí. Podle NCI trvá laboratorní fáze u CAR-T typicky tři až pět týdnů, u širší skupiny takzvaných T-buněčných přenosů dva až osm týdnů. mRNA vakcína tuhle práci s živými buňkami vynechává. Do těla vstoupí pouze instrukce a veškeré „školení“ imunity proběhne přímo v pacientovi.
Vakcína navíc nepracuje osamoceně. Keytruda, odborně pembrolizumab, blokuje signální dráhu PD-1/PD-L1, kterou nádory používají jako maskování. Uvolní tak T-lymfocytům brzdu. Vakcína k tomu přidává přesný seznam terčů. Jeden lék tedy pouští imunitu do akce, druhý jí ukazuje, kam mířit.
Co skutečně znamená 49 procent
Údaj, který se objevuje ve zprávách, vychází ze studie KEYNOTE-942 se 157 pacienty. Po pěti letech sledování vykázala kombinace vakcíny s Keytrudou poměr rizik (HR) 0,510. Riziko recidivy nebo úmrtí tedy kleslo o 49 % proti samotné Keytrudě. Riziko vzdálených metastáz nebo úmrtí se snížilo dokonce o 59 %. Firmy tato data zveřejnily 20. ledna 2026.
Jde o relativní snížení rizika. Číslo neříká, že by se nemoc vrátila jen polovině lidí. Vyjadřuje, že léčená skupina čelila během sledování zhruba polovičnímu riziku nepříznivé události než skupina kontrolní. Představu o absolutních hodnotách dává původní analýza z časopisu The Lancet:
Ukazatel (fáze 2b, 18 měsíců) Vakcína + Keytruda Samotná Keytruda Pacienti bez návratu nemoci 79 % 62 % Recidiva nebo úmrtí 22 % 40 %
Podle nás má pětiletý odstup větší váhu než samotná velikost efektu. Rané výsledky imunoterapií občas po letech vyblednou. Tady přínos přetrval, což dodává lednovému oznámení punc trvalejšího klinického signálu.
Fáze 3 pak tenhle směr zopakovala ve výrazně větším měřítku. Do INTerpath-001 vstoupilo 1 137 pacientů, rozdělených v poměru 2:1 mezi kombinaci a samotnou Keytrudu. Studie splnila primární cíl, tedy přežití bez recidivy (RFS), i klíčový sekundární cíl, přežití bez vzdálených metastáz (DMFS). Podle firem jde o zlepšení statisticky významné a klinicky smysluplné. Celkové přežití se bude vyhodnocovat dál.
Pro koho je léčba určena a jak snesitelná je
Okruh pacientů je jasně vymezený. Ve fázi 3 šlo o lidi s kompletně odstraněným kožním melanomem stadia IIB, IIC, III nebo IV, kteří dosud nepodstoupili systémovou léčbu. Tedy o nemocné, u nichž hrozí vysoké riziko, že se nádor po operaci vrátí.
Léčebný režim podle protokolu vypadal takto:
intismeran autogene: 1 mg každé tři týdny, nejvýše devět dávek, Keytruda: 400 mg každých šest týdnů, nejvýše devět cyklů, celková délka: přibližně rok, tedy 56 týdnů.
Bezpečnostní profil ve fázi 3 odpovídal předchozím studiím a nové varovné signály se neobjevily. Ve fázi 2b měla většina nežádoucích účinků souvisejících s léčbou mírnou podobu, stupeň 1 až 2. Závažnější reakce stupně 3 a vyšší postihly 25 % pacientů na kombinaci proti 18 % na samotné Keytrudě. Žádný účinek stupně 4 nebo 5 přímo spojený s vakcínou zaznamenán nebyl. Za vyšší šanci zůstat bez nemoci se tak platí jen mírně častějšími nežádoucími účinky.
Melanom v Česku: kdo by mohl na vakcínu dosáhnout
Podle karty diagnózy C43 v systému
SVOD žilo v Česku k 31. prosinci 2022 se zhoubným melanomem kůže 33 790 lidí. Za období 2018 až 2022 přibývalo v průměru 2 617 nových případů ročně; Národní zdravotnický informační portál uvádí už přes tři tisíce nových diagnóz a zhruba 400 úmrtí za rok. Melanom přitom patří k nádorům s velkým množstvím mutací, kterých si imunita dokáže všimnout. I proto se stal logickým prvním cílem.
Skutečných kandidátů na vakcínu by ovšem bylo výrazně méně. Do hry by vstupovali hlavně pacienti krátce po kompletní operaci vysoce rizikového melanomu, kteří splní indikační kritéria a jejichž celkový zdravotní stav léčbu dovolí.
Cesta k českým pacientům povede přes evropskou registraci a následná národní rozhodnutí o ceně a úhradě. Firmy zatím avizují jednání s regulátory a prezentaci detailních dat na odborném kongresu. Orientační představu o nákladech dává americký ceník Keytrudy: zhruba půl milionu korun za šestitýdenní dávku, tedy přes 4,5 milionu korun za devět cyklů, a to bez vakcíny a nemocniční péče. Cena individuálně vyráběné mRNA se k tomu teprve přičte. Dá se čekat, že úhradová jednání nebudou snadná.
Kdo hledá klinické studie, může nahlédnout do evropské databáze
CTIS. Podle SÚKL právě tam od února 2023 najdete klinická hodnocení schválená i v Česku. Rozumným prvním krokem zůstává rozhovor s ošetřujícím onkologem. Devět studií a politický vítr z Washingtonu
Melanom je teprve začátek. Program INTerpath zahrnuje devět studií fáze 2 a 3, mimo jiné u nemalobuněčného karcinomu plic, nádorů močového měchýře a ledvin. V raných fázích se technologie zkouší také u adenokarcinomu slinivky a karcinomu žaludku. Pokud se princip osvědčí i jinde, mohl by se sekvenovaný nádor stát běžnou výchozí surovinou pro léčbu.
Do vývoje ovšem zasahuje i politika. Americké ministerstvo zdravotnictví (HHS) v srpnu 2025 oznámilo, že agentura BARDA ukončuje 22 projektů zaměřených na mRNA vakcíny v hodnotě téměř 10,5 miliardy korun. Úřad tvrdí, že jiné využití mRNA v resortu dotčeno není. FactCheck.org či zpravodajství ABC News ale upozorňují na nejistotu, oslabenou důvěru veřejnosti a menší chuť investorů riskovat. Takové ovzduší může v delší perspektivě dolehnout i na onkologické projekty. Pozitivní fáze 3 z dílen Moderny a Mercku podle nás přichází ve chvíli, kdy technologie potřebuje silný argument víc než kdy dřív.
Podrobnosti z tiskové zprávy
Mercku a Moderny zatím postrádají konkrétní čísla: fáze 3 číslo 49 % nepotvrdila ani nevyvrátila, poměr rizik a procenta mají zaznít až na odborném kongresu. Studie INTerpath-001 už nové pacienty nenabírá a mezi jejími 165 pracovišti české centrum nefiguruje. Registrace, česká cena i úhrada proto zůstávají otevřené.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková