Tohle nikdy nedávejte do sklepa vedle brambor. Většina Čechů to dělá a brambory pak klíčí mnohem dřív

Na podzim se sklep plní a na regálu často skončí vedle sebe pytel brambor a přepravka jablek ze zahrady. Vypadá to jako šikovné využití místa, protože obojí má rádo chlad a tmu. Právě tohle sousedství ale patří k častým důvodům, proč zásoba brambor vydrží mnohem kratší dobu, než by mohla.
Kolik domácností to tak dělá, nikdo přesně nespočítal. Varování před společným skladováním jablek a brambor se ale v zahrádkářských radách opakuje tak často, že stojí za to vysvětlit, co se v takovém sklepě vlastně děje.
Proč to svádí dát je na jeden regál
Bramborám ve sklepě nejvíc prospívá tma, teplota zhruba 4 až 5 °C a vlhký vzduch s relativní vlhkostí kolem 85 až 95 procent. Jablka mají nároky skoro stejné: chlad těsně nad nulou a podobně vlhký vzduch, protože v suchu se rychle scvrkávají.
Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá polévka se vařila na Valašsku po zabijačce. Suroviny stojí 150 Kč
Na papíře jde o ideální dvojici. Jablko ale po utržení dál žije a dýchá. Při tom do okolí uvolňuje etylen, plyn, kterým ovoce samo sebe posouvá ke zralosti. V zavřeném sklepě se etylen nemá kam rozptýlit, a tak působí na všechno, co leží v jeho dosahu.
Jablka i po utržení dýchají a v zavřeném sklepě uvolňují etylen, který působí na vše v okolí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co plyn z jablek udělá s bramborou
Čerstvě sklizená brambora nějakou dobu odpočívá a neraší. Etylen dokáže tuhle přirozenou pauzu zkrátit a hlízu probudit. Zahraniční instituce, které se zabývají potravinami a zahradnictvím, proto shodně radí nenechávat brambory u jablek ani u jiného ovoce, protože pak vyraší dřív. Místo pevných hlíz pak v bedně čekají brambory obrostlé výhonky.
Trpí i chuť. Jablka ochotně nasávají pachy brambor a další zeleniny, takže pak chutnají divně. Ani brambory z takového sousedství nevycházejí chuťově lépe.
Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nemyjte v myčce. Většina Čechů to dělá a za rok ji může vyhodit Babský trik s jablkem v bedně
Po internetu koluje i rada přesně opačná: přihodit k bramborám jedno jablko, aby neklíčily. Za touto radou se skrývá kus pravdy, platí ale jen za podmínek, které doma nikdo nezajistí. Ve velkých skladech se etylen proti klíčení opravdu používá. Musí však působit nepřetržitě a v hlídané koncentraci.
Odborný přehled britské zemědělské organizace AHDB popisuje, že krátké vystavení etylenu hlízy naopak probouzí. Jablko, které v rohu bedýnky pomalu měkne, stálou dávku plynu nezaručí. Spolehlivější je proto jablka od brambor oddělit.
Teplo a světlo škodí stejně jako špatní sousedé
Ani oddělení od ovoce nepomůže, když je ve sklepě teplo. Jakmile teplota vystoupá zhruba nad 10 °C, brambory začnou rašit i bez jediného jablka. Opačným extrémem je chlad pod 4 °C, kdy brambory zesládnou.
Přečtěte si také: Sušené houby v zimě zvlhnou skoro každému. Stačí je dát na 1 místo v kuchyni a vydrží až do jara
Vliv teploty na uložené brambory přehledně shrnuje tabulka:
Teplota ve sklepě Co se děje s bramborami Pod 4 °C Zesládnou Zhruba 4 až 5 °C Nejdelší trvanlivost (ve tmě a při vlhkosti vzduchu kolem 85 až 95 procent) Zhruba nad 10 °C Začnou rašit i bez jediného jablka
Druhým nepřítelem je světlo. Hlízy na něm zelenají a hromadí hořký solanin. Nejvíc ho bývá v klíčcích, v očkách, v zelených místech a ve slupce. Zelené skvrny, klíčky i očka proto před vařením odkrojte s dostatečnou rezervou. Bramboru, která zezelenala z větší části nebo má dlouhé klíčky, už nejezte a vyhoďte. Totéž platí, když uvařená brambora chutná hořce.
Jak sklep rozdělit, aby vydrželo obojí
Jablka uložte co nejdál od brambor, ideálně do jiné místnosti nebo aspoň na opačný konec sklepa. Pro samotné uskladnění brambor platí několik zásad:
Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tenhle tlakový hrnec z ČSSR, vyhrál. Sběratelé za něj dávají i 500 Kč ukládejte je do vzdušných bedýnek v nepříliš vysoké vrstvě, protože v uzavřeném pytli se zapaří a začnou hnít; před uložením je nemyjte, stačí z nich setřást hlínu a vyřadit poškozené kusy; sklep pravidelně větrejte; zásobu průběžně procházejte, protože jedna nahnilá brambora rychle nakazí ty okolní; cibuli skladujte jinde, protože brambory od ní nasávají pach a ani cibuli samotné jejich blízkost nesvědčí.
Zdroje: https://www.eufic.org/en/food-safety/article/how-to-store-potatoes-correctly-to-minimise-sprouting-and-extend-their-shelf-life, https://yardandgarden.extension.iastate.edu/faq/why-are-my-potatoes-beginning-sprout, https://archive.ahdb.org.uk/the-use-of-ethylene-for-sprout-control, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-uskladnit-ovoce-22525.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-uskladnit-zeleninu-a-brambory-22524.html, https://www.top.cz/jak-spravne-skladovat-jablka-aby-vydrzela-az-do-jara, https://www.bfr.bund.de/en/service/frequently-asked-questions/topic/frequently-asked-questions-about-solanine-glycoalkaloids-in-potatoes/, https://www.denik.cz/dum-a-byt/kliceni-klicky-brambory.html, https://www.denik.cz/zahrada/uskladneni-urody.html