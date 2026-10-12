Experti označili 1 nejhorší vzor pro ženy po 60. Nosí skoro každá Češka v důchodu

Visí v šatníku u maminek, tetiček i sousedek a na první pohled na něm není nic špatného. Je veselý, ženský a nikoho nepohorší. Módní poradkyně u nás i v zahraničí se přesto shodují, že právě tenhle potisk umí ženě po šedesátce nenápadně ubrat na svěžesti.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Kolik žen ho přesně nosí, nikdo nespočítal. Stačí ale projít trhem nebo nedělní cukrárnou a uvidíte ho na každém kroku.
Přečtěte si také: Nejhorší konzervy ze supermarketu. Češi je kupují každý týden a neví, co v nich všechno je Kvítky, které z dálky splynou
Řeč je o drobném květinovém potisku, kde se malinké kvítky tísní jeden vedle druhého. Zblízka vypadají roztomile. Jakmile ale ustoupíte o pár kroků, jednotlivé květy se rozpustí v pestrý barevný šum.
V zahraničí se mu říká ditsy print, u nás se pro něj ujalo přirovnání k rozsypanému čaji. Americká stylistka Elizabeth Kosich je k němu hodně přísná. Podle ní působí dívčím, naivním dojmem, který se k dospělé ženě nehodí už po pětadvacátém roce.
Foto: Freepik.com Proč postavu opticky rozšiřuje
Oko si na oblečení vždycky hledá bod, o který se může opřít. U hustých kvítků žádný nenajde, a tak celou postavu vnímá jako jednu velkou pestrou plochu. Hranice mezi rameny, pasem a boky se ztratí.
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Nejhůř to dopadá, když se drobný potisk sejde s volným, splývavým střihem. Typickým příkladem je vzdušná tunika přes kalhoty nebo dlouhé letní šaty bez naznačeného pasu. Postava v nich vypadá mohutnější, než ve skutečnosti je.
K tomu se přidává dojem zastaralosti. Stylisté upozorňují, že takové šaty spíš připomínají minulá desetiletí a celkový vzhled působí usedle.
Foto: Shutterstock.com Květiny ze skříně vyhazovat nemusíte
Dobrá zpráva pro milovnice kytiček: stačí změnit jejich velikost. Stylisté radí sáhnout po střední nebo větší velikosti motivu, u které je každý květ zřetelně vidět. Pomáhá i klidnější barevnost s menším počtem odstínů.
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Hodně záleží na střihu. Šaty s čistým výstřihem, které dobře sedí v ramenou a nemají zbytečné volány a nabírání, nechají vzor vyniknout. Vyzkoušet můžete třeba rovné pouzdrové šaty nebo zavinovací model, který jemně zvýrazní pas.
Čím kvítky vystřídat
Kdo má chuť na změnu, může vsadit na svislé proužky. Linie vedoucí shora dolů postavu opticky protáhnou. Krásně vypadají třeba na lněné košili nebo na kalhotách s rovnými nohavicemi.
A pokud máte doma oblíbenou halenku s drobnými kvítky, podívejte se hlavně na její střih. Když dobře padne a nemá přebytečný objem, může ve skříni klidně zůstat.
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