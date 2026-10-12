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Experti označili 1 nejhorší vzor pro ženy po 60. Nosí skoro každá Češka v důchodu

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Dennívýzva
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Visí v šatníku u maminek, tetiček i sousedek a na první pohled na něm není nic špatného. Je veselý, ženský a nikoho nepohorší. Módní poradkyně u nás i v zahraničí se přesto shodují, že právě tenhle potisk umí ženě po šedesátce nenápadně ubrat na svěžesti.
Experti označili 1 nejhorší vzor pro ženy po 60. Nosí skoro každá Češka v důchodu

Experti označili 1 nejhorší vzor pro ženy po 60. Nosí skoro každá Češka v důchodu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 03:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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