Otočte cibulák dnem vzhůru a podívejte se na značku. Rozdíl mezi pár stokorunami a desítkami tisíc je v jednom symbolu

U originálního cibuláku z Dubí dnes uvidíte třírohou korunku nad velkým písmenem D, doplněnou nápisy ORIGINAL BOHEMIA a ZWIEBELMUSTER. Jenže právě tohle razítko prošlo za 140 let výroby řadou proměn a každá varianta vypráví jiný příběh o stáří, provenienci i tržní hodnotě porcelánu. Kdo umí značku přečíst, získá náskok, ať už prodává dědictví po babičce, nebo loví v antikvariátu.
Proč zrovna korunka nad písmenem D rozhoduje o ceně
Dubská porcelánka zahájila výrobu cibulového dekoru v roce 1885 pod hlavičkou míšeňské firmy C. Teichert. Tehdy a dlouhá desetiletí poté nesly výrobky nápis MEISSEN v oválu. V éře Bernarda Blocha se objevily značky ORIGINAL E a ORIGINAL E Bloch & Co EICHWALD Czechoslovakia. Krátké přechodové období 1954–1956 přineslo razítko Form Meissen, po roce 1956 pak Antik Praha uvádí variantu Original Zwiebelmuster. Současná produkce sází na zmíněnou korunku nad D.
Každý z těchto otisků zařazuje kus do konkrétní epochy. A právě přesné zařazení otevírá, nebo zavírá dveře k vyšší ceně. Starší a dobře čitelná značka bývá sběratelsky atraktivnější, ovšem pouze tehdy, když ji doprovází odpovídající stav porcelánu, žádaný tvar a ideálně kompletní soubor.
Cenový rozptyl: od stokorun po desítky tisíc u jednoho výrobce
Rozpětí cen u dubského cibuláku překvapí i zasvěcené. V aktuální maloobchodní nabídce specializovaného e-shopu stojí malá váza 388 Kč po slevě. Šestnácticentimetrová váza druhé jakosti vyjde na 884 Kč. Monumentální 48centimetrový kus vyšplhá na 10 743 Kč. A 25dílná jídelní sada se pohybuje kolem 12 960 Kč.
Na aukčním trhu jsou čísla jiná, ale stejně výmluvná. Soubor 58 kusů originálního dubského cibuláku odešel v srpnu 2025 na Livebid za 5 000 Kč. Mezitím historická míšeňská čajová konvice s odhadem 6 000–7 000 Kč nenašla kupce ani za 3 000 Kč. Servírovací talíř téhož výrobce s odhadem 3 000–4 000 Kč zůstal neprodaný při vyvolávací ceně 1 500 Kč.
Prestiž míšeňských zkřížených mečů tedy automaticky nezaručí vyšší realizovanou částku. Rozhoduje souhra poptávky po konkrétním tvaru, stavu glazury, úplnosti soupravy a načasování aukce.
Jak rozlišit pravý Dubí, jiný cibulák a Míšeň
Pro běžného majitele modrobílého porcelánu je klíčové zvládnout trojí rozlišení:
- Originální Dubí: korunka nad D, nápisy ORIGINAL BOHEMIA / ZWIEBELMUSTER u současných kusů; u starších variant hledejte MEISSEN v oválu, Form Meissen, ORIGINAL D CZECHOSLOVAKIA nebo eichwaldské značky.
- Míšeňský originál: zkřížené meče, případně doplněné ročními značkami a brusnou stopou jakosti. Absence brusné stopy signalizuje první jakost.
- Ostatní výrobci: řada českých i zahraničních porcelánek převzala cibulový vzor s vlastním značením. Bez identifikace konkrétní továrny zůstává cena zpravidla nejníž.
Pozor na častou záměnu: Dubí u Teplic (historicky Eichwald) a Doubí na Karlovarsku (Aich) jsou dvě zcela odlišné porcelánové lokality. Chybná identifikace místa původu může znehodnotit celé určení provenience hned v prvním kroku.
Pět kroků, než cibulák odnesete k odborníkovi
Kdo chce zjistit hodnotu svého porcelánu, ušetří čas i peníze důkladnou domácí přípravou:
- Vyfotografujte celek, detail dekoru, spodní značku a veškerá poškození: aukční domy standardně vyžadují snímek přední strany a razítka na spodku.
- Zapište rozměry, počet kusů a případnou kompletnost sady: celek mívá výrazně odlišnou hodnotu než rozptýlené jednotliviny.
- Porovnejte značku s dostupným registrem: obrazový přehled historických razítek najdete na webu originalcibulak.cz, širší rejstřík českých porcelánových značek spravuje Antik Praha.
- Nečistěte agresivně spodní razítko ani nepřelešťujte glazuru: nešetrný zásah může poškodit právě ten detail, který určuje provenienci.
- Rozhodněte se mezi bezplatným odhadem a placeným posudkem: orientační tržní ohodnocení nabízejí aukční síně jako Aukce Aukcí po fotkách zdarma, Galerie Národní 25 rovněž bez poplatku. Pro dědické řízení, pojištění nebo soudní účely potřebujete znalce z oficiálního Seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti; hodinová sazba se pohybuje orientačně kolem 800–1 000 Kč.
Proč se cibuláku říká cibulák, když na něm žádná cibule neroste
Vzor vznikl v míšeňské manufaktuře podle čínských předloh. Podle oficiálního textu Meissen motiv zobrazuje stylizované broskve, melouny, granátová jablka na okraji a bambus s květy uprostřed. Evropským očím 18. století připomněly zaoblené plody cibuli, a název přežil staletí, ačkoli botanicky nedává smysl. Právě tenhle omyl paradoxně vytvořil jednu z nejrozpoznatelnějších značek středoevropského porcelánu, kterou dnes čtou sběratelé od Prahy po Tokio.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková