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Otočte cibulák dnem vzhůru a podívejte se na značku. Rozdíl mezi pár stokorunami a desítkami tisíc je v jednom symbolu

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Stačí vzít talíř, hrnek nebo vázu, obrátit je dnem vzhůru a podívat se, co tam výrobce vtiskl do glazury.
Otočte cibulák dnem vzhůru a podívejte se na značku. Rozdíl mezi pár stokorunami a desítkami tisíc je v jednom symbolu

Otočte cibulák dnem vzhůru a podívejte se na značku. Rozdíl mezi pár stokorunami a desítkami tisíc je v jednom symbolu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 04:00

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